Работодателям рекомендуют с пониманием относиться к опозданиям сотрудников

С таким обращением выступил глава Ельца Евгений Боровских.

Глава Ельца Евгений Боровских рекомендовал всем работодателям с пониманием относиться к опозданиям сотрудников, а школам – учеников.



Из-за сильного снегопада в Ельце проблемы с проездом фиксируют на малых улицах и проездах частного сектора и во дворах многоквартирных домов.



«В Ельце на расчистке частного сектора сейчас работает 7 единиц техники, привлеченной от предприятий города, но объективно их расчистка займет некоторое время. Понимаю ваши переживания, но до окончания снегопада главной задачей является обеспечение движения по основным улицам», – отметил Евгений Боровских в своем Telegram-канале.