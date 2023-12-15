Общество

33 минуты назад

Работодателям рекомендуют с пониманием относиться к опозданиям сотрудников

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#снег #дороги
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Работодателям рекомендуют с пониманием относиться к опозданиям сотрудников

С таким обращением выступил глава Ельца Евгений Боровских.

Глава Ельца Евгений Боровских рекомендовал всем работодателям с пониманием относиться к опозданиям сотрудников, а школам – учеников.

Из-за сильного снегопада в Ельце проблемы с проездом фиксируют на малых улицах и проездах частного сектора и во дворах многоквартирных домов.

«В Ельце на расчистке частного сектора сейчас работает 7 единиц техники, привлеченной от предприятий города, но объективно их расчистка займет некоторое время. Понимаю ваши переживания, но до окончания снегопада главной задачей является обеспечение движения по основным улицам», – отметил Евгений Боровских в своем Telegram-канале.
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#снег #дороги
3

Комментарии (1)

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Тунеядец

5 минут назад
Было бы лучше если бы все вышли на улицу и почистили снег а не ждали когда это сделает трактор или дворники
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