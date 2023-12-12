Под остановкой «Автобаза» на Соколе протекает частная труба

Вода вытекает прямо из-под площадки остановки общественного транспорта. Оказалось, лопнула частная врезка. Ее собственника энергетики найти не могут.

Житель улицы Баумана опубликовал видео протечки воды прямо под остановкой. По его словам, вода течет уже месяц. Образуется наледь, возле остановки снежная каша, автобусы вынуждены объезжать это место чуть ли не с выездом на встречную полосу.



В «РВК-Липецк» нам рассказали, что 22 ноября обнаружен прорыв на частной врезке, от которой к системе водоснабжения подключено несколько домов улицы Баумана. Утечку в таких ситуациях должен устранять собственник сетей, однако найти его и вручить предостережение об устранении порыва энергетикам не удалось. Акт о ликвидации порыва составлен в одностороннем порядке, а 24 ноября водоканал был вынужден ограничить подачу воды абонентам.



«Никто из жителей домов, подключенных к частной врезке, не обращался в «РВК-Липецк» с вопросом о восстановлении водоснабжения. Утечка могла возобновиться, если жители самостоятельно открыли запорную арматуру. В этой ситуации водоканал будет вынужден вновь перекрыть систему водоснабжения на этом участке. Также в департамент развития территории администрации Липецка направлено письмо с просьбой установить собственника врезки», — рассказали в компании.