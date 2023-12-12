сегодня, 11:46
Под остановкой «Автобаза» на Соколе протекает частная труба
Вода вытекает прямо из-под площадки остановки общественного транспорта. Оказалось, лопнула частная врезка. Ее собственника энергетики найти не могут.
В «РВК-Липецк» нам рассказали, что 22 ноября обнаружен прорыв на частной врезке, от которой к системе водоснабжения подключено несколько домов улицы Баумана. Утечку в таких ситуациях должен устранять собственник сетей, однако найти его и вручить предостережение об устранении порыва энергетикам не удалось. Акт о ликвидации порыва составлен в одностороннем порядке, а 24 ноября водоканал был вынужден ограничить подачу воды абонентам.
«Никто из жителей домов, подключенных к частной врезке, не обращался в «РВК-Липецк» с вопросом о восстановлении водоснабжения. Утечка могла возобновиться, если жители самостоятельно открыли запорную арматуру. В этой ситуации водоканал будет вынужден вновь перекрыть систему водоснабжения на этом участке. Также в департамент развития территории администрации Липецка направлено письмо с просьбой установить собственника врезки», — рассказали в компании.
Сергей
Местный
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