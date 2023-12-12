Общество

23 минуты назад

Над Липецкой областью борются циклон и антициклон

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#погода #снегопад
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Над Липецкой областью борются циклон и антициклон

До середины ночи синоптики передышки не обещают.

Снегопад в Липецке и области продлится до середины предстоящей ночи, сообщила GOROD48 синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Зиборова.

Сегодня днем ожидается метель, сильный снег с сильным юго-восточным ветром, порывы которого могут достигать 18 м/с. На дорогах снежные заносы.

Выпадет 6-10 миллиметров осадков (синоптики набирают снег в специальный стакан и измеряют уровень жидкости после того, как он растает) — то есть высота снежного покрова достигнет 10-15 сантиметров.

— Осадки принес Атлантический циклон, который пришел к нам с запада — его не пропускает антициклон в Западной Сибири. Поэтому весь снег падает на территории ЦФО, — рассказала Елена Зиборова.

Завтра снегопад продолжится, но будет уже небольшим. При этом расслабляться не стоит, говорят синоптики. По их прогнозам, очередные сильные осадки ожидаются в ночь с 14 на 15 декабря. Они будут в виде снега, мокрого снега и дождя. Может выпасть до 16 миллиметров осадков, это больше, чем сегодня. Причиной непогоды станет циклон с Юго-Запада. Потеплеет, поэтому ожидается налипание мокрого снега на провода. Также будет дуть сильный юго-восточный ветер, его порывы могут достигать 18м/с.
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#погода #снегопад
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Комментарии (1)

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ГОСТЬ53

11 минут назад
Да это Армагеддон какой-то!!!!!
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