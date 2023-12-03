Пластиковая карта: как правильно носить, чтобы дольше сохранить

Пластиковые карты уже давно стали привычным атрибутом нашей повседневной жизни. Банковские, скидочные или бонусные от магазинов, транспортные, даже пропуски на предприятия – сегодня мы используем их по несколько раз в день. Однако неправильная эксплуатация карты может привести к ее преждевременному выходу из строя. GOROD48 напоминает некоторые правила хранения карты, которые помогут сохранить карту целой и не повредить данные на ней.

Пластиковая карта представляет из себя непосредственно пластиковый прямоугольник и один или несколько встроенных носителей информации – это магнитная лента, чип, микросхема. При том, с 2015 года решением Центробанка России финансовым организациям запрещен выпуск карт только с магнитной лентой – подобная технология не защищала карты от того, что они могли размагнититься, находясь рядом с другими пластиковыми картами и даже ключами. Обновленные варианты «пластика», которые повсеместно вошли в нашу жизнь после 2015 года, избавлены от подобной проблемы: бояться того, что находясь в одном кошельке, карты «испортятся», не стоит.



«Враги», которые могут сократить срок жизни пластиковой карты



Высокие и низкие температуры, пыль, электромагнитное излучение – все это может привести к более быстрому износу пластиковой карты.

Не рекомендуется:



- долго держать пластиковую карту при температуре ниже -20 градусов, чтобы карта не потрескалась:



- хранить карту при температуре воздуха свыше +40 градусов – пластик может деформироваться, из-за чего носители информации перестанут считываться;

- оставлять карту под прямыми солнечными лучами;



- класть карту возле источника электромагнитного излучения (например, возле микроволновой печи или в магазине рядом со сканером у кассы, где продавец убирает защитные магниты с купленных предметов) - даже небольшой заряд может повредить или полностью уничтожить данные;



- еще одним врагом пластиковой карты считается бытовая пыль. В пыли накапливаются мелкие заряженные частицы, которые в совокупности образовывают статический заряд. При хранении карты в запыленном месте возникает вероятность уничтожения данных с микросхем и размагничивания ленты. Кроме того, мелкий сор может поцарапать поверхность карты и нанесенную на внутренней стороне ленту.



Действия, которые также вредят пластиковой карте



Карту не стоит сгибать или мочить, иначе можно повредить внутреннюю микросхему или ленту. Если вам показалось, что карта запачкалась, не следует отчищать ее поверхность кислотой, бензином, растворителем, щелочью. Не следует носить карту вместе с ключами и мелочью в одном кармане – эти предметы способны поцарапать магнитную ленту или чип. Также из-за сильного трения карта может испортиться, если носить ее в заднем кармане брюк. Держать карту в чехле телефона также не стоит – риск размагничивание в этом случае минимален, но существует другая опасность: в случае утери или кражи телефона, ею могут завладеть мошенники, которые, например, не только расплатятся вашей картой в магазине, но и смогут зайти в личный кабинет интернет-банка.