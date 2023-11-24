Происшествия

42 минуты назад

Микроавтобус «Мерседес» опрокинулся ночью на заснеженной трассе

2 771
#авария #ДТП
Микроавтобус «Мерседес» опрокинулся ночью на заснеженной трассе

Водителю и четверым пассажирам автобуса помогли спасатели.

Ночью 24 ноября на дороге Чаплыгин-Троекурово съехал в кювет и опрокинулся автобус «Мерседес Спринтер».

«55-летняя женщина-водитель автобуса не учла погодные условия и на повороте съехала в кювет. В результате микроавтобус опрокинулся», — сообщает областное управление противопожарной спасательной службы.

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Прибывшие на место аварии спасатели отключили аккумулятор автобуса и извлекли из салона водителя и четырех пассажиров. Пострадавших спасатели передали сотрудникам скорой помощи.

Фото: пресс-службы УГПСС

2 771
#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Нонка

15 минут назад
Мерендос опракинула в горящую избу -войдёт!Теть куда тебя занесло -подкорректируй поступки -пожалей технику -55лет это .....
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Гы-гы

19 минут назад
Безопасные и качественные дороги.
ответить
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#рыбалка #браконьерство
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