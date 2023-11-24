Происшествия
42 минуты назад
Микроавтобус «Мерседес» опрокинулся ночью на заснеженной трассе
Водителю и четверым пассажирам автобуса помогли спасатели.
Ночью 24 ноября на дороге Чаплыгин-Троекурово съехал в кювет и опрокинулся автобус «Мерседес Спринтер».
«55-летняя женщина-водитель автобуса не учла погодные условия и на повороте съехала в кювет. В результате микроавтобус опрокинулся», — сообщает областное управление противопожарной спасательной службы.
Прибывшие на место аварии спасатели отключили аккумулятор автобуса и извлекли из салона водителя и четырех пассажиров. Пострадавших спасатели передали сотрудникам скорой помощи.
Фото: пресс-службы УГПСС
«55-летняя женщина-водитель автобуса не учла погодные условия и на повороте съехала в кювет. В результате микроавтобус опрокинулся», — сообщает областное управление противопожарной спасательной службы.
Прибывшие на место аварии спасатели отключили аккумулятор автобуса и извлекли из салона водителя и четырех пассажиров. Пострадавших спасатели передали сотрудникам скорой помощи.
Фото: пресс-службы УГПСС
Нонка
Гы-гы