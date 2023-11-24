Микроавтобус «Мерседес» опрокинулся ночью на заснеженной трассе

Водителю и четверым пассажирам автобуса помогли спасатели.





Ночью 24 ноября на дороге Чаплыгин-Троекурово съехал в кювет и опрокинулся автобус «Мерседес Спринтер».«55-летняя женщина-водитель автобуса не учла погодные условия и на повороте съехала в кювет. В результате микроавтобус опрокинулся», — сообщает областное управление противопожарной спасательной службы.Прибывшие на место аварии спасатели отключили аккумулятор автобуса и извлекли из салона водителя и четырех пассажиров. Пострадавших спасатели передали сотрудникам скорой помощи.