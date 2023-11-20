Общество

31 минуту назад

«Нам не приносят платежки за тепло и горячую воду»: жители Грязей недоумевают

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#квитанции #отопление
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«Нам не приносят платежки за тепло и горячую воду»: жители Грязей недоумевают

Платежки за горячую воду и тепло в Грязях не получали с мая. Оказалось, новые поставщики ресурсов не получили от старых клиентскую базу.

Если некоторые абоненты энергетиков недовольны суммами в квитанциях за тепло и горячую воду, то грязинцы, можно сказать, живут при коммунизме. В этом отопительном сезоне им еще ни разу не пришли такие платежки. Последние, за горячую воду, грязинцы получили в мае и с тех пор ничего.

«На квитанции написано, что с 24.04.23 года за горячую воду и тепло будет отвечать „Теплоэнергетический комплекс МУП ТК Грязи“. Мы ездили, узнавали. Нам, всем жителям Грязей, обещают каждый месяц, что придут квитанции, но их нет! На дворе 20 ноября — нам до сих пор не принесли квитанцию за горячую воду и за отопление», — написала GOROD48 жительница Грязей Екатерина.

Действительно, весной этого года компания «Квадра» отказалась от нескольких своих котельных, в том числе и в Грязях.

— Во время передачи котельных нам не передали абонентскую базу. Теперь отношения выстроены. С сегодняшнего дня начали рассылать квитанции, — рассказал GOROD48 глава Грязинского района Владимир Рощупкин.

Стоит добавить, что передача абонентской базы забуксовала не только у липецкого филиала компании «Квадра». В середине февраля 2023 года тоже самое случилось у «РВК-Липецк», когда офис компании штурмовали абоненты, желающие передать данные.
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#квитанции #отопление
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Комментарии (2)

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бабушка Нюра

11 минут назад
Ох как хорошо-то везёт же некоторым а тут каждый месяц платишь и платишь
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