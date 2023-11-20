31 минуту назад
«Нам не приносят платежки за тепло и горячую воду»: жители Грязей недоумевают
Платежки за горячую воду и тепло в Грязях не получали с мая. Оказалось, новые поставщики ресурсов не получили от старых клиентскую базу.
«На квитанции написано, что с 24.04.23 года за горячую воду и тепло будет отвечать „Теплоэнергетический комплекс МУП ТК Грязи“. Мы ездили, узнавали. Нам, всем жителям Грязей, обещают каждый месяц, что придут квитанции, но их нет! На дворе 20 ноября — нам до сих пор не принесли квитанцию за горячую воду и за отопление», — написала GOROD48 жительница Грязей Екатерина.
Действительно, весной этого года компания «Квадра» отказалась от нескольких своих котельных, в том числе и в Грязях.
— Во время передачи котельных нам не передали абонентскую базу. Теперь отношения выстроены. С сегодняшнего дня начали рассылать квитанции, — рассказал GOROD48 глава Грязинского района Владимир Рощупкин.
Стоит добавить, что передача абонентской базы забуксовала не только у липецкого филиала компании «Квадра». В середине февраля 2023 года тоже самое случилось у «РВК-Липецк», когда офис компании штурмовали абоненты, желающие передать данные.
бабушка Нюра