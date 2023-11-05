Происшествия

58 минут назад

Пожар на Урицкого заметила прохожая

630
#пожар
1

Благодаря случайному свидетелю возгорания, пожар был потушен

Сегодня в одном из домов на улице Урицкого произошел пожар.

Как рассказала в паблике GOROD48 в соцсети «ВКонтакте» наша подписчица Инесса Черникова, она заметила начинающийся пожар и тут же вызвала пожарных, которые прибыли быстро и локализовали возгорание.

К сожалению, огонь успел причинить немалый вред строению.

630
#пожар
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«ЭФКО» проиндексировала зарплату сотрудников маслоэкстракционного завода «Либойл»
«ЭФКО» проиндексировала зарплату сотрудников маслоэкстракционного завода «Либойл»
Бизнес

Еще в рубрике

В тройном столкновении пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»
#ДТП
5
В тройном столкновении пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»

сегодня, 19:55

Происшествия
По Липецку бегал голый мужчина с лопатой
#побег из больницы #голый мужчина
27
По Липецку бегал голый мужчина с лопатой

сегодня, 15:08

Происшествия
На проспекте Победы столкнулись «ГАЗель» и «Ниссан»
#ДТП
13
На проспекте Победы столкнулись «ГАЗель» и «Ниссан»

сегодня, 13:57

Происшествия
Два липецких подростка промышляли грабежами
#грабеж
8
Два липецких подростка промышляли грабежами

сегодня, 10:56

Происшествия
На улице Студёновской нетрезвый лихач протаранил стену дома
#ДТП #пьяная езда
13
На улице Студёновской нетрезвый лихач протаранил стену дома

вчера, 20:12

Происшествия
Напротив театра кукол горел «Рено»
#Авария #пожар
8
Напротив театра кукол горел «Рено»

вчера, 13:02

Происшествия