Происшествия
58 минут назад
Пожар на Урицкого заметила прохожая
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Благодаря случайному свидетелю возгорания, пожар был потушен
Сегодня в одном из домов на улице Урицкого произошел пожар.
Как рассказала в паблике GOROD48 в соцсети «ВКонтакте» наша подписчица Инесса Черникова, она заметила начинающийся пожар и тут же вызвала пожарных, которые прибыли быстро и локализовали возгорание.
К сожалению, огонь успел причинить немалый вред строению.
Как рассказала в паблике GOROD48 в соцсети «ВКонтакте» наша подписчица Инесса Черникова, она заметила начинающийся пожар и тут же вызвала пожарных, которые прибыли быстро и локализовали возгорание.
К сожалению, огонь успел причинить немалый вред строению.
630