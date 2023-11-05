Пожар на Урицкого заметила прохожая

Благодаря случайному свидетелю возгорания, пожар был потушен

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Сегодня в одном из домов на улице Урицкого произошел пожар.



Как рассказала в паблике GOROD48 в соцсети «ВКонтакте» наша подписчица Инесса Черникова, она заметила начинающийся пожар и тут же вызвала пожарных, которые прибыли быстро и локализовали возгорание.



К сожалению, огонь успел причинить немалый вред строению.



