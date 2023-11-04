Выходные в Липецке: День народного единства, Ночь искусств , прогулки по городу и озорной Чиполлино

Рассказываем, как весело и достойно провести три выходных.

Не похоже на ноябрь

Погода в Липецке пока ноябрьская: днём столбик термометра поднимется до 9-11 градусов. Позднюю осень выдаёт лишь дождь, но он в субботу будет кратковременным.







Ни дня без отключений

Даже в праздник 4 ноября некоторые липчане останутся без холодной воды. С 10:00 и до окончания ремонтных работ испытают неудобства жители домов на улицах Металлистов, 1, 3, 5; Ново-Весовой, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б; Ударников, 5, 7, 7а, 9, 11, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18; Юношеской, 12, 14, 16, 18, 19, 23а, 18а, 18б, 18в, 18г, 43, 44, 45, 47, 49, 59; а также в частном секторе улицы Юношеской.







5 ноября расстанутся с комфортом с 10:00 жители улиц 4-й Пятилетки, 42; Вилкова, 14; Студеновской, 17а; переулка Вишнёвого, 1а. В это же время обесточат частный сектор на улицах 4-й пятилетки, Верещагина, Вилкова, Володарского, Воровского, Депутатской, Киевской, Короленко, Пионерской, Чкалова, в переулках Антипова, Верхнем, Весеннем, Даргомыжского, Фруктовом.

6 ноября эстафету временных трудностей с 10:00 и до конца ремонта примут жители частного сектора на улицах Буденного, Индустриальной, Индустриальной 2-й, Зоологической, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.

Отключения света

4 ноября липчанам повсеместно оставят свет, но уже в воскресенье, 5 ноября, с 08:00 до 18:00 без электричества останутся жители домов на улицах Индустриальной, 112, 119а: Сенной, 2; Смоленской, 40, 43. Обесточат также улицу Буденного и переулок Рядовой.







6 ноября с 8:00 до 18:00 проведут в потёмках жители улиц Будённого, 120, 133а, 135, 137, 138, 139, 211, 71а, 84а; Речной, 24а.

День народного единства

Сегодня в России отмечают день народного единства. Считается, что именно в начале ноября 1613 года русское воинство под руководством князя Дмитрия Пожарского и земского старосты Кузьмы Сухорукого освободило Москву от вторгшихся поляков. Фамилию Сухорукова в благодарной России затем благополучно забыли и начали называть по его отчеству – Минич, позже Минин. Героям стоит памятник в центре Москвы.

Праздник в честь Дня народного единства был учреждён в России ровно двадцать лет назад – в 2004 году, с тех пор 4 ноября является выходным днём. В этом году оно выпало на субботу, поэтому законный дополнительный выходной перенесли на 6 ноября, поэтому отдыхаем три дня.







В Липецке большинство концертов в честь патриотического праздника провели вчера.Сегодня торжественное мероприятие состоится в 11:00 на липецком Городище.



Ночь искусств в библиотеке (12+)

Гораздо больше мероприятий пройдёт в честь Всероссийской акции Ночь искусств. Одним из центров станет Липецкая универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2).







Праздник начнётся в 18:00 с выступления солистки джазового оркестра липецкого Дома музыки Натальи Волковой. Далее гостей ждут творческая встреча с артисткой Еленой Славинич, выставки, творческие мастер-классы, концерты «Ricci e capricci», школы современного танца «Dance Land Club». Советские хиты от Маргариты Петрухиной и многое другое. Занятие по душе найдётся для каждого.

Ночь искусств в краеведческом музее (12+)

Постарается не отстать от коллег и Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25). Здесь Ночь искусств начнётся в 18:15 с лекции о природе липецкого края. Далее речь пойдёт о древнейшей истории края, о связях Липецка и Петра I. Но не только историей будет жив в этот вечер гость мероприятия. Посетителей ждут концерты воспитанников школ искусств, вечер русского романса, шоу этнических барабанов «Биг Бада Бум» от Ильи Крысолова и многое другое.







Дом мастера приглашает (12+)

В Доме мастера (ул. Ленина, 2) 4 ноября в 17:00 состоится экскурсия выставке «Живопись Зиновия Попова и Юрия Внодченко». Смотреть картины наверное лучше на экскурсии: вам объяснят даже те детали творчества художников, которые вы вряд ли заметите и поймёте самостоятельно.







В 18:00 начнётся музыкальный концерт «Сквозь времена». Выступают артисты Липецкой государственной филармонии, в частности необычный главного дирижёра Липецкого оркестра русских народных инструментов Василия Моисеенко и солистки оркестра, домристки Алёны Молчановой.

В 19:30 зрителям покажут фильм о самом известном липецком художнике Викторе Сорокине (1912 – 2001).

Прогулки по Липецку (16+)

Прогуляться по Липецку в приятной компании и узнать новое про достопримечательности города можно прямо в День народного единства. Организованную прогулку с экскурсоводом организуют по улице Ленина-Соборной – от Христорождественского собора до Верхнего парка. Сбор на соборной площади, прогулка начнётся в 14:00.







Мальчик-лук, который не смирился (6+)

Липецкая государственная филармония покажет спектакль для детей. 5 ноября в 12:00 ребят и их родителей ждут в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) на показе музыкальной сказки «Приключения Чиполлино» по произведению Джанни Родари. Музыку написал тверской композитор Евгений Баев.

История про то, как веселый и озорной мальчик-луковка по имени Чиполлино помогает жителям своей фруктово-овощной страны освободиться от власти ненавистного жестокого принца Лимона, злющего сеньора Помидора и противных графинь Вишен.



Кадр из мультфильма "Приключения Чиполлино"



Сказка прозвучит в исполнении Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов, главный дирижёр — Василий Моисеенко. Чтец — Татьяна Никиреева.

Немое кино (12+)

5 ноября в 17:00 в «Унионе» пройдёт и вечерний концерт «Звучит немое кино».







Вокалисты филармонии Галина Овсянникова (сопрано), Михаил Вербицкий (тенор), концертмейстер Ольга Пронина исполнят для вас трогательные романсы и песни тех лет, такие, как «Отцвели хризантемы» Н. Харито, «Осень» В. Козина, «Я так любила вас» А. Давыдова, а ведущая Вера Мартынова расскажет о лучших актерах немого кино, и все это будет звучать на фоне кадров из фильмов, которые по праву считаются настоящими шедеврами отечественного кинематографа.

Пойдём в театр

Липецкие драматический театр (пл. Константиновой, 3) 4 ноября в 18:00 приглашает на спектакль «Отцы и дети» по классическому произведению И. Тургенева (12+).







А 5 ноября в 18:00 покажут спектакль «Братишки» по пьесе американского драматурга Рэя Куни (16+).

Состоятельная семья Кервудов желает взять на попечение ребенка из приюта. И именно сегодня всё должно решиться. Но Том Кервуд обладал недостатком - младшими братьями. От них, а точнее, их адекватности зависит счастье этой маленькой семьи.

Кукольный театр

В кукольном театре (ул. Гагарина, 74) 4 ноября в 11:00 и в 13:00 покажут спектакль «Котёнок по имени Гав» (0+).

5 ноября в 11:00 и в 13:00 юные зрители увидят постановку «Корабль счастья» - сюжет как в популярном мультике «Летучий корабль» (0+). Трубочист Ваня хочет жениться на царской дочери Забаве, но у родителя свои планы: он пытается насильно выдать точку за коварного военачальника Полкана.





Пойдём в кино

Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) приглашает на мультик «Царство против разбойников». Россия, 2022. Режиссёр Марина Лескова-гаки (6+)

Юный Царевич отказывается платить ежегодную дань разбойникам и, вопреки желанию царя и воеводы, нанимает на службу двух странствующих актеров, выдающих себя за богатырей, которые вместе с ним превращают оборону деревни в фарс, проигрывают сражение, а потом, действительно взявшись за дело, исправляют ситуацию и побеждают своих врагов.

Сеансы 4 и 5 ноября в 12:00 и 15:00.



Классика европейского кино

А любителям старинного кино придётся по душе заедание липецкого киноклуба «Ностальгия» 4 ноября в 17:00 в малом зале ОЦКНТ. Киносеанс посвящён 105-летию со дня рождения Ингмара Бергмана (1918 – 2007), а на экране его фильм «Молчание» (Швеция, 1963, 16+).

Сюжет сосредоточен на двух сестрах, младшей - чувственной женщине с маленьким сыном, старшей - более интеллектуально ориентированной и серьезно больной, и их напряженных отношениях по пути домой через вымышленную центральноевропейскую страну, находящуюся на грани войны. Душная атмосфера, конфликт разума и чувства и предельная безысходность бытия. Но это отчуждение может быть преодолено.



Дорогие липчане! Поздравляем вас с праздником и желаем насыщенных и приятных выходных. А о новостях позаботится GOROD48. Мы не прекращаем работать и в выходные дни, поэтому смело заходите на сайт в любой день и интересуйтесь происходящим. В наше время информация круглосуточно важны. С нами вы не пропустите ни одного значимого события. Ждём вас снова и снова.