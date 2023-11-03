«Киа» врезалась в автобус на перекрестке улиц Советской и Пушкина

Около семи вечера 2 ноября на перекрестке улиц Советской и Пушкина в Липецке столкнулись автобус «Скания», следовавший по 330-му маршруту, и автомобиль «Киа».Как рассказали GOROD48 очевидцы, водитель автобуса заметил выезжающий на Советскую автомобиль и начал притормаживать, но возможности остановиться уже не было. Тогда он выехал на пустую в этот момент встречную полосу, но столкновение все же произошло.ДТП обошлось без пострадавших.