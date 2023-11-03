Происшествия

сегодня, 10:42

«Киа» врезалась в автобус на перекрестке улиц Советской и Пушкина

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#ДТП #автобус
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«Киа» врезалась в автобус на перекрестке улиц Советской и Пушкина
Около семи вечера 2 ноября на перекрестке улиц Советской и Пушкина в Липецке столкнулись автобус «Скания», следовавший по 330-му маршруту, и автомобиль «Киа».

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Как рассказали GOROD48 очевидцы, водитель автобуса заметил выезжающий на Советскую автомобиль и начал притормаживать, но возможности остановиться уже не было. Тогда он выехал на пустую в этот момент встречную полосу, но столкновение все же произошло.

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ДТП обошлось без пострадавших.

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#ДТП #автобус
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Комментарии (3)

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й

36 минут назад
Опасно ездить на таких автобусах с водителями по объявлению.
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СССР

39 минут назад
Нн, ну и что бричка попола,надо смотреть куда едешь.
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Нн

51 минуту назад
На автобусах нет светоотражателей, ни чего не видно.)))))
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