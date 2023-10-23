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Липецкая область оказалась на 47 месте по научно-технологическому развитию

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В рейтинге научно-технологического развития регионов по итогам 2022 года Липецкая область опустилась за год сразу на три позиции: с 44 места на 47 место. Рейтинг подготовило РИА Новости. 

Для анализа научно-технологического развития регионов использовались данные Росстата и Роспатента, характеризующие состояние науки и технологий: наличие и характеристики материальной базы, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в данной сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

Места в рейтинге определялись на основе интегрального балла – его рассчитывали по 19 позициям, объединенным в четыре группы: «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической деятельности». Итоговое значение балла изменялось в диапазоне от 1 до 100.

Итоговый балл Липецкой области составил 32,02. Среди регионов Центрального Черноземья наш регион оказался на последнем месте: Воронежская область расположилась на 18 месте, Белгородская – на 23, Курская – на 37, Тамбовская – на 42 месте. 

В России лидирующие позиции в рейтинге научно-технического развития по итогам 2022 года заняли Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан, в конце списка — Ингушетия, Хакасия и Ненецкий автономный округ. 

1 103
#рейтинг
1

Комментарии (1)

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Это какой - то позор!

36 минут назад
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
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