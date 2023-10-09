Липецкая область – на 21 месте в рейтинге по материальному благополучию

Липецкая область по итогам 2022 года оказалась на 21 месте рейтинга регионов по уровню материального благополучия населения – его подготовили эксперты РИА Новости. Наш регион не вошел в топ-20, однако немного повысил свой рейтинговый балл.





При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, среднемесячный объём вкладов, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, а также доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц.



По итогам 2022 года Липецкая область набрала в рейтинге 48,13 балла. В 2021 году результат был ниже и составлял 45,57 балла.



Среди регионов Черноземья лучший результат оказался у Белгородской области, которая заняла 16 место (51,78 балла). Воронежская область стала 23-й – она набрала 46,06 рейтинговых балла. 29-е место заняла Курская область (42,37 балла), Тамбовская область набрала всего 32,22 балла и оказалась на 56 месте.



Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. В топ-10 вошли также Чукотка, Москва, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Мурманская область и Камчатский край. Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия, Тыва и Карачаево-Черкесия, чьи рейтинговые баллы расположились в диапазоне менее 6 и до 1.



