Культура
38 минут назад
Любви все возрасты покорны: в театре Толстого состоялась первая премьера сезона
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Спектакль о запоздалой любви выпустили 1 октября — в Международный день пожилых людей.
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого открыл сезон спектаклем режиссёра Марии Колычевой-Кайзер «Земля Эльзы». Напомним, постановку для малой сцены в виде исключения играли на сцене в большом зале. Зрители сидели там же.
Очень символично, что премьера постановки о запоздалой любви состоялась 1 октября — в Международный день пожилых людей. А вот и режиссёр Мария Колычева-Кайзер, и драматург «Земли Эльзы» Ярослава Пулинович, наоборот, достаточно молоды.
По сюжету пьесы между главными героями — овдовевшей Эльзой в исполнении народной артистки Зинаиды Румянцевой и ушедшим на пенсию учителем географии Василием — его сыграл заслуженный артист России Хуррам Касымов (последний достаточно давно не появлялся в новых ролях) вспыхивает большая настоящая любовь.
За неделю до этого у главной героини Эльзы умер муж. Но вопреки ожиданиям соседок-зевак под предводительством держащей в страхе всё село руководительницы хора Зинаиды жизнь Эльзы вдруг неожиданно заиграла яркими красками — захотелось новых розовых туфель на каблуке, да ещё и с бантиком. Да таких, что в сельпо не купишь! А тут в село из города ещё и переехал Василий Игнатьевич: бывший учитель географии решил на старости лет стать дачником. И закрутилось: «Развели здесь любовь с голубями!» (к фильму «Любовь и голуби» волей-неволей отсылают и декорации).
У главных героев — непростая судьба. Сама Эльза в юности практически была изнасилована шофёром, который и стал её мужем. Счастья с ним она так и не знала: только и слышала «голодранка» и «стерва», горбатилась на огороде, ходила в сером и носила галоши… Вокруг неё всю жизнь даже не было ничего красивого. Поэтому родной дом для неё — это гроб, который съел её молодость, здоровье, а потом и всю её жизнь.
Василию же нашли невесту родители, дабы отвести его от неугодной тифозной городской пассии. Но стерпится — слюбится ни в том, ни в другом случае не сработало. А вот на старости лет пришло долгожданное запоздалое счастье, и дышать по-другому сразу стало! А дальше были стихи, свидания на чердаке, конфеты и вальс. Но неприлично розовому мещанскому подвенечному платью, шляпке, сумочке в стиле королевы Елизаветы II и мечтам о поездке к Южному морю так и не суждено было сбыться.
Роману родителей помешали и дети – преследующие свои корыстные мотивы дочь Эльзы и сын Василия, и обстоятельства: по пути в ЗАГС у Василия случается инфаркт, а потом разлучённый с любимой он умирает в санатории.
«Земля Эльзы» — это очень психотерапевтический спектакль, который заставляет задуматься о жизни, о счастье, о жертве, о возрасте, о женской доле. Спектакль о пожилых адресован к молодым.
Главная героиня никогда по-настоящему не жила, а думала, что всё будет потом. А счастье — не за горами. Позиция: «Я свою жизнь уже прожила. Старость — это когда ничего не хочется» в спектакле противопоставлена оптимистичному взгляду на жизнь: «Старости не существует. Я — это я и в 10, и в 15, и в 65 лет», а ненавистные огород и грядки Эльзы — цветущим розам и зеленеющему газону Василия.
Зрители волей-неволей задаются вопросом: всё в наших руках, как хотим — так и будем жить или «Жизнь — это как паёк в детдоме: дали тебе миску с похлёбкой, вот и ешь её»?
Очень символично, что премьера постановки о запоздалой любви состоялась 1 октября — в Международный день пожилых людей. А вот и режиссёр Мария Колычева-Кайзер, и драматург «Земли Эльзы» Ярослава Пулинович, наоборот, достаточно молоды.
По сюжету пьесы между главными героями — овдовевшей Эльзой в исполнении народной артистки Зинаиды Румянцевой и ушедшим на пенсию учителем географии Василием — его сыграл заслуженный артист России Хуррам Касымов (последний достаточно давно не появлялся в новых ролях) вспыхивает большая настоящая любовь.
За неделю до этого у главной героини Эльзы умер муж. Но вопреки ожиданиям соседок-зевак под предводительством держащей в страхе всё село руководительницы хора Зинаиды жизнь Эльзы вдруг неожиданно заиграла яркими красками — захотелось новых розовых туфель на каблуке, да ещё и с бантиком. Да таких, что в сельпо не купишь! А тут в село из города ещё и переехал Василий Игнатьевич: бывший учитель географии решил на старости лет стать дачником. И закрутилось: «Развели здесь любовь с голубями!» (к фильму «Любовь и голуби» волей-неволей отсылают и декорации).
У главных героев — непростая судьба. Сама Эльза в юности практически была изнасилована шофёром, который и стал её мужем. Счастья с ним она так и не знала: только и слышала «голодранка» и «стерва», горбатилась на огороде, ходила в сером и носила галоши… Вокруг неё всю жизнь даже не было ничего красивого. Поэтому родной дом для неё — это гроб, который съел её молодость, здоровье, а потом и всю её жизнь.
Василию же нашли невесту родители, дабы отвести его от неугодной тифозной городской пассии. Но стерпится — слюбится ни в том, ни в другом случае не сработало. А вот на старости лет пришло долгожданное запоздалое счастье, и дышать по-другому сразу стало! А дальше были стихи, свидания на чердаке, конфеты и вальс. Но неприлично розовому мещанскому подвенечному платью, шляпке, сумочке в стиле королевы Елизаветы II и мечтам о поездке к Южному морю так и не суждено было сбыться.
Роману родителей помешали и дети – преследующие свои корыстные мотивы дочь Эльзы и сын Василия, и обстоятельства: по пути в ЗАГС у Василия случается инфаркт, а потом разлучённый с любимой он умирает в санатории.
«Земля Эльзы» — это очень психотерапевтический спектакль, который заставляет задуматься о жизни, о счастье, о жертве, о возрасте, о женской доле. Спектакль о пожилых адресован к молодым.
Главная героиня никогда по-настоящему не жила, а думала, что всё будет потом. А счастье — не за горами. Позиция: «Я свою жизнь уже прожила. Старость — это когда ничего не хочется» в спектакле противопоставлена оптимистичному взгляду на жизнь: «Старости не существует. Я — это я и в 10, и в 15, и в 65 лет», а ненавистные огород и грядки Эльзы — цветущим розам и зеленеющему газону Василия.
Зрители волей-неволей задаются вопросом: всё в наших руках, как хотим — так и будем жить или «Жизнь — это как паёк в детдоме: дали тебе миску с похлёбкой, вот и ешь её»?
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