Культура

29 минут назад

Зрителям впервые показали новую малую сцену в театре Толстого

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#театр #ремонт
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Но пока только показали: премьеру перенесли в большой зал.

1 октября Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого открыл новый театральный сезон спектаклем режиссёра Марии Колычевой-Кайзер «Земля Эльзы». Но премьера прошла не на малой сцене, как планировалось, а на большой сцене: причём на сцене на этот раз были и артисты, и зрители — для них там установили ряды из стульев.

По словам заместителя директора театра Толстого Елены Борисовой, cовременная малая сцена-трансформер практически готова к приёму липчан: но там ещё не выветрился запах краски и других стройматериалов, поэтому для удобства самих зрителей накануне их туда пускали только на экскурсию.

Как рассказал GOROD48 руководитель проекта Сергей Шманков, раньше малая сцена в театре Толстого была полукруглой, а зрительные ряды располагались в виде буквы «П», и такая конфигурация была не очень удобной: актёр играл на зрителей в круговой компоновке. Теперь пространство выстроено в классической компоновке.

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Раньше в театре Толстого в малом зале была сцена-арена. Эксперты уверяют, что это было не лучшее архитектурное решение для малого театрального пространства потому, что конфигурация в виде арены в малом пространстве скрадывает интимность, камерность, мешает восприятию: порой, играя интимные сцены, к кому-то из зрителей актёры стояли спиной. Поэтому при проведении ремонтных работ в театре поставили концептуальную задачу сделать в малом зале так называемую итальянскую коробку — это один из классических видов театрального пространства, изобретённый ещё в конце XIV века, который потом взяли на вооружение британцы.

Дальше стояла задача сделать сцену-трансформер. Теперь в театре появилась возможность играть спектакли на 108, 90 и менее зрителей. Конструкция зрительных рядов — сборно-разборная, телескопическая, что позволяет при необходимости увеличивать игровое поле кратно каждому ряду.

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так малая сцена выглядела неделю назад, 25 сентября

В зрительном зале — 6 рядов по 18 мест каждый. А раньше максимальная вместимость малого зала была 96 человек. Пространство для артистов тоже увеличилось: сцена стала больше примерно в полтора-два раза.

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1 октября всем желающим зрителям провели экскурсию по новому залу, дали возможность протестировать его и посидеть в удобных креслах. Говорят, даже угол наклона в них сделан с учётом законов физиологии. Плюс достаточно широкое межрядное расстояние в 90 сантиметров.

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В целом, организация пространства малой сцены театра теперь чем-то напоминает небольшой уютный кинозал. Вход для зрителей сделан с двух сторон. А смотреть спектакль в малом зале, как обещают, будет удобно с любого места — обзор везде отличный.

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Новые спектакли будут ставить уже под новую малую сцену. Старые постановки пришлось адаптировать под это пространство.
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#театр #ремонт
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