В России

сегодня, 17:20

Президент РФ подписал указ о безвизовом режиме для жителей Украины

35
#безвизовый режим #Украина

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать на территорию России без виз по внутренним паспортам, в том числе истёкшим.

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины. Соответствующий документ был опубликован.

Согласно указу, такие люди могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна. Также это можно сделать по удостоверению личности на возвращение на Украину (таким образом допускается только выехать в эту страну). В случае с детьми потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребенке, - передает ТАСС.

Допускается в том числе въезд в Россию по документам, срок действия которых истек. Граждане Украины, у которых нет действительных документов, могут в порядке исключения выехать из России в сопредельные государства через сухопутную границу на основании копии заключения об установлении личности иностранного гражданина, выдаваемого территориальным органом МВД. Также допускается выезд по истекшим документам.

Ребенок, являющийся гражданином Украины, может выехать из России совместно с одним из своих законных представителей либо с другим взрослым, у которого есть на это нотариально оформленное согласие.

Правительству РФ поручено обеспечить реализацию указа.

С 1997 года действовало соглашение между правительствами РФ и Украины о безвизовых поездках граждан двух стран. Как отмечалось в пояснительной записке к проекту указа, после 1 января 2023 года по инициативе украинской стороны соглашение прекратило действовать.

Однако российские власти решили сохранить для граждан Украины безвизовый въезд на территорию РФ. В пояснительной записке в том числе подчеркивалось, что принятие Москвой зеркальных мер в случае с визовым режимом только "нанесет ущерб поддержанию родственных связей между гражданами России и Украины".
35
#безвизовый режим #Украина

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
58
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

Еще в рубрике

#демография
За год в Кемеровской области выросло число жителей старше 60

сегодня, 17:07

В России
В трех районах Петербурга выстроились длинные очереди перед военкоматами
#военкомат #очереди
В трех районах Петербурга выстроились длинные очереди перед военкоматами

сегодня, 16:40

В России
Онколог назвал ведущие к раку ежедневные привычки людей
#здоровье #онкология #рак
Онколог назвал ведущие к раку ежедневные привычки людей

сегодня, 16:00

В России
В Белгородской области школа и два дома пострадали в результате обстрела
#обстрел #Белгород
В Белгородской области школа и два дома пострадали в результате обстрела

сегодня, 15:20

В России
Набиуллина заявила о признаках перегрева на рынке ипотеки
#ипотека #экономика
Набиуллина заявила о признаках перегрева на рынке ипотеки

сегодня, 14:39

В России
Президент РФ внес в Госдуму закон о выходе из конвенции по защите нацменьшинств
#нацменьшинства #конвенция
1
Президент РФ внес в Госдуму закон о выходе из конвенции по защите нацменьшинств

сегодня, 14:01

В России