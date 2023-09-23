«Сборная Армении» продолжает делать погоду в липецком «Металлурге»

Мосиян и Арустамян – наше всё, но выиграть у «Амкара» не помогли и они.

Липецкий «Металлург» на своём поле сыграл вничью с пермским «Амкаром» - 1:1.

Это был первый матч команды после отставки Сергея Первушина, командой руководил второй тренер Владимир Рогачёв. Он отошёл от привычной тактической расстановки своего предшественника с тремя центральными защитниками и вернул «сталеварам» старую добрую схему игры, при которой «Металлург» в 2021 году выходил в ФНЛ – 4-2-3-1.

Но в футбол играют не схемы, а люди. На первых минутах у липчан барахлила обороны и гости создали два неплохих момента. Особенно хорош был момент у Аслана Муталиева на 13-й минуте: ему оставалось лишь подставить ногу после прострела с правого фланга, но хавбек умудрился не попасть по воротам.

И всё же гол «Амкара» выглядел закономерным. На 22-й минуте гостям удалась классическая комбинация: защитник Максим Игнатьев, словно электричка, пронёсся по левому флангу, сыграл на линию штрафной через Давида Папикяна, а от переадресовал мяч ещё дальше Алексу Раджабову. Удар того с 14 метров в дальний угол был из разряда неберущихся – 1:0. Похожий гол «Металлург» пропустил недавно и от белгородского «Салюта»: атака по тому же флангу с резким переводом мяча в центр…

Самым опасным у липчан до перерыва был момент у Дениса Сёмина, которому головой скинули мяч – нападающий бил почти наверняка, но гостей спас вратарь Хазбулат Хамхоев.

На второй тайм Сёмин уже не вышел. А на острие атаки его заменил Максим Григорьев. Второе изменение – Арутр Арустамян начал чаще брать игру на себя и бить по воротам, став в итоге тем тараном с помощью которого «Металлург» сумел пробить оборону гостей.

Несколько раз удары Артура отражал Хамхоев, в том числе и на 66-й минуте, когда голкипер в броске перевёл мяч на угловой. Липчане подали корнер, соперники натужно отбились, но на подборе тут как тут дежурил Сергей Мосиян. Первый удар у него не вышел, но Никита Дорофеев вернул мяч партнёру и с левой ноги Мосиян метров с 23-х уложил мяч точно в нижний угол. Голкипер, которому в этот момент ещё и светило солнце в глаза, на этот раз спасти пермяков не сумел.

В концовке «Металлург» был гораздо ближе, чтобы вырвать победу. На 70-й минуте Арустамян убегал на рандеву с вратарём, но уткнулся носом в газон. Липчане пробовали выпросить пенальти, но московский арбитр Антон Сидорин ответственности на себя не взял.

В очередной раз расстроило малое число людей на трибуне – меньше тысячи человек, но в Липецке, это, увы, уже тенденция.

Ничья, пожалуй, не устроила ни одну из команд, поскольку не позволила им войти в «золотую четвёрку». К тому же безвыирышная серия нашей команды продлилась уже до 3-х матчей. Следующий матч «Металлург» проведёт 1 октября вновь на своём поле со столичным «Чертаново».