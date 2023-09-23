Спорт

сегодня, 13:04

К ключевой игре «Металлург» готовил Владимир Рогачев

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#Владимир Рогачёв #футбол #"Металлург"
К ключевой игре «Металлург» готовил Владимир Рогачев

А между тем в составе команды назрели потери.

После отставки главного тренера Сергея Первушинабразды правления «Металлургом» перешли к его помощнику Владимиру Рогачеву.

Самый трогательный момент на загородной базе футболистов на этой неделе – прощание Первушина с командой. Наставник держался бодро, сказал, что ничего страшного не случилась, такова судьба всех тренеров и пожелал команде удачи.

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Первушин поделал команде удачи

Владимир Рогачев пока исполняющий обязанности. В тренерском штабе он дольше всех – с 2010 года: до Первушина помогал Сергею Машнину.

Судя по тренировкам, футбол Машнина Рогачеву ближе. По крайней мере, на тренировках он отказался от схему с тремя центральными защитниками, а перешёл на прежнюю расстановку 4-2-3-1, при которой «Металлург» в 2012 году завоевал путёвку в первую лигу.

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Правда, многие футболисты успели подзабыть эту тактику или вовсе никогда не играли при ней в «Металлурге», оттого и.о. тренера приходилось частенько останавливать футболистов, объяснять им нюансы и чуть ли не за ручку водить по полю. Сумеет ли команда перестроиться к игре с «Амкаром» - большой вопрос.

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Нюансы новой тактики игрокам приходилось объяснять

Приступил к тренировкам после травмы по индивидуальной программе защитник Максим Радченко, который последний раз играл за «Металлург» в 6-м туре в победной игре в Таганроге с «Форте» (3:1).

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Максим Радченко

Правда, в лазарете меньше народу не стало. На индивидуальную работу были переведены защитники Роман Войдель, Николай Смирных и Максим Елеев. По нашей информации, шанс сыграть с «Амкаром» будет только у Елеева, а два других матч пропустят. 38-летний капитан «Металлурга» Войдель – серьёзная потеря, в команде он считается незаменимым.

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Елеев, Смирных, Войдель (слева направо)

Перед сегодняшней домашней игрой с «Амкаром» «Металлург» занимает 6-е место, отставая от «золотой четвёрки» на 3 очка. Пермяки идут строчкой выше и набрали на 2 очка больше. Если «сталевары» победят, то обойдут прямого конкурента. В случае поражения отставание от «Амкара» вырастет до 5 очков, а от 4-го место может и до 6-ти, что будет крайне сложно отыграть за оставшиеся 7 туров. Поэтому матч для «Металлурга» во многом определяющий.

2 170
#Владимир Рогачёв #футбол #"Металлург"

Комментарии (2)

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Лкс вперед

1 минуту назад
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Старый фанат

сегодня, 13:24
Теперь будем играть в автобус.
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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