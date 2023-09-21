В мире
23 минуты назад
Египет закупит пшеницу из Франции и Болгарии вместо российского зерна
В конце лета Египет стал одним из основных покупателей российской пшеницы.
Египет закупит почти полмиллиона тонн пшеницы из Франции и Болгарии вместо российского зерна, поскольку Москва заблокировала поставки, - передает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Уточняется, что Россия возражала против суммы сделки. Отмечается, что это уже второй случай за последние несколько месяцев, когда закупка российской пшеницы Египтом не удается, поскольку российские власти пытаются ввести неофициальный нижний предел цен, - сообщает агентство со ссылкой на свои источники.
Ранее главное управление снабжения Египта решило закупить 480 тысяч тонн российской пшеницы. Сделка была заключена по цене $270 за тонну, включая фрахт, что ниже неофициальной минимальной цены, которую пыталась установить РФ. Несколько дней спустя Египет заявил, что зернотрейдеру Solaris будет предоставлена возможность поставлять зерно из других стран.
В августе Египет стал крупнейшим покупателем российской пшеницы — туда было отгружено 910 тыс. т, сообщали в Российском зерновом союзе. Однако это на 35% меньше, чем в августе прошлого года.
6 сентября сообщалось, что на текущий момент в России собрано 112 млн тонн зерна.
Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.
Уточняется, что Россия возражала против суммы сделки. Отмечается, что это уже второй случай за последние несколько месяцев, когда закупка российской пшеницы Египтом не удается, поскольку российские власти пытаются ввести неофициальный нижний предел цен, - сообщает агентство со ссылкой на свои источники.
Ранее главное управление снабжения Египта решило закупить 480 тысяч тонн российской пшеницы. Сделка была заключена по цене $270 за тонну, включая фрахт, что ниже неофициальной минимальной цены, которую пыталась установить РФ. Несколько дней спустя Египет заявил, что зернотрейдеру Solaris будет предоставлена возможность поставлять зерно из других стран.
В августе Египет стал крупнейшим покупателем российской пшеницы — туда было отгружено 910 тыс. т, сообщали в Российском зерновом союзе. Однако это на 35% меньше, чем в августе прошлого года.
6 сентября сообщалось, что на текущий момент в России собрано 112 млн тонн зерна.
Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.