Происшествия
сегодня, 15:00
49-летний житель Сселок задушил мать
Устанавливается вменяемость мужчины.
По подозрению в убийстве матери задержан 49-летний житель Сселок. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве. По ходатайству следователя, суд выбрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
«По данным следствия, 14 сентября в доме по улице Ленина села Сселки подозреваемый, находившийся задушил 74-летнюю мать. Вину он признал, и подтвердил свои показания при их проверке на месте происшествия», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Для определения вменяемости задержанного назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
«По данным следствия, 14 сентября в доме по улице Ленина села Сселки подозреваемый, находившийся задушил 74-летнюю мать. Вину он признал, и подтвердил свои показания при их проверке на месте происшествия», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Для определения вменяемости задержанного назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
МАЛИНА ШИП
Липчанка
Сусанка
ПЕНСИОНЕР
Папа коммуниста
Во 2-м абзаце