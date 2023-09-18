Происшествия

сегодня, 15:00

49-летний житель Сселок задушил мать

6 1233
#убийство
1
49-летний житель Сселок задушил мать

Устанавливается вменяемость мужчины.

По подозрению в убийстве матери задержан 49-летний житель Сселок. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве. По ходатайству следователя, суд выбрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. 

«По данным следствия, 14 сентября в доме по улице Ленина села Сселки подозреваемый, находившийся задушил 74-летнюю мать.  Вину он признал, и подтвердил свои показания при их проверке на месте происшествия», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета. 

Для определения вменяемости задержанного назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

6 1233
#убийство
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

МАЛИНА ШИП

14 минут назад
Липчанка, так задержанному 49 лет
ответить

Липчанка

37 минут назад
Папа коммуниста, более 30 лет нет советского воспитания. В Советское время такого не было.
ответить

Сусанка

40 минут назад
Под чем или кем "находившийся"? Куда он ходил/бродил?
ответить

ПЕНСИОНЕР

41 минуту назад
"подозреваемый, находившийся " ( где уточнение?)
ответить

Папа коммуниста

41 минуту назад
Тут и самое доброе советское воспитание, лучшее в мире образование, и конечно же традиционные семейные ценности
ответить

Во 2-м абзаце

42 минуты назад
"подозреваемый, находившийся задушил 74-летнюю мать" в состоянии опьянения, имеется ввиду?
ответить
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

Любитель пьяной езды врезался в отбойник: машину конфисковали
#пьяная езда #ПДД #нарушение
Любитель пьяной езды врезался в отбойник: машину конфисковали

36 минут назад

Происшествия
36-летняя женщина обматерила троих соседских детей: девочка сняла всё на телефон
#оскорбление
12
36-летняя женщина обматерила троих соседских детей: девочка сняла всё на телефон

сегодня, 14:14

Происшествия
Погром домофона записала камера наблюдения
#хулиганство
11
Погром домофона записала камера наблюдения

сегодня, 13:34

Происшествия
Погибший в центре Задонска — бывший сотрудник конвойной службы
#самоубийство
5
Погибший в центре Задонска — бывший сотрудник конвойной службы

сегодня, 13:32

Происшествия
На улице Коммуны в Задонске прозвучал выстрел
#самоубийство
13
На улице Коммуны в Задонске прозвучал выстрел

сегодня, 13:16

Происшествия
9-летний мальчик и 35-летний водитель погибли в утонувшем автомобиле
#Авария #ДТП
2
9-летний мальчик и 35-летний водитель погибли в утонувшем автомобиле

сегодня, 12:57

Происшествия