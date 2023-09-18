49-летний житель Сселок задушил мать

Устанавливается вменяемость мужчины.

По подозрению в убийстве матери задержан 49-летний житель Сселок. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве. По ходатайству следователя, суд выбрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.



«По данным следствия, 14 сентября в доме по улице Ленина села Сселки подозреваемый, находившийся задушил 74-летнюю мать. Вину он признал, и подтвердил свои показания при их проверке на месте происшествия», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.



Для определения вменяемости задержанного назначена психолого-психиатрическая экспертиза.



