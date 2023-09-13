Происшествия

35 минут назад

Дело о госизмене возбуждено в Липецкой области

6 1053
#Госизмена #ФСБ
3
Дело о госизмене возбуждено в Липецкой области

Липчанин перевел средства на амуницию для десантно-штурмовых бригад ВСУ

Следственным отделением УФСБ России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении сторонника одного из леворадикальных объединений по ст. 275 УК России («Государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации»).

Липчанин, используя принадлежащий ему банковский счет, осуществил перевод денежных средств установленному гражданину Украины на криптовалютный счет с целью их дальнейшего использования вооруженными силами Украины, украинскими националистическими батальонами, ультраправыми и экстремистскими организациями, ведущими боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, для приобретения средств вооружения. На эти средства приобретены средства обмундирования и амуниции, которые использовались военнослужащими десантно-штурмовых войск ВСУ при ведении боевых действий против ВС России, сообщили в УФСБ России по Липецкой области.

Фото: УФСБ России по Липецкой области
6 1053
#Госизмена #ФСБ
3

Комментарии (6)

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А шо

6 минут назад
Он так и сказал-на амуницию.Может родственникам хотел помощь.
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Липчанин

7 минут назад
Судить по закону, а он здесь суров!
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Юрист

11 минут назад
В цивилизованных странах пожизненно бы сёл.
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Походу

17 минут назад
Один из тех кого приютили дали кров и работу. Уверен коренные липчане настоящие паириоты
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Lex

27 минут назад
На 15 лет в Магадан.
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Патриот

28 минут назад
Беспредел
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#цены #АЗС #топливо
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