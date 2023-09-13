Дело о госизмене возбуждено в Липецкой области

Липчанин перевел средства на амуницию для десантно-штурмовых бригад ВСУ

Следственным отделением УФСБ России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении сторонника одного из леворадикальных объединений по ст. 275 УК России («Государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации»).



Липчанин, используя принадлежащий ему банковский счет, осуществил перевод денежных средств установленному гражданину Украины на криптовалютный счет с целью их дальнейшего использования вооруженными силами Украины, украинскими националистическими батальонами, ультраправыми и экстремистскими организациями, ведущими боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, для приобретения средств вооружения. На эти средства приобретены средства обмундирования и амуниции, которые использовались военнослужащими десантно-штурмовых войск ВСУ при ведении боевых действий против ВС России, сообщили в УФСБ России по Липецкой области.



Фото: УФСБ России по Липецкой области

