Молодая пара задержана по подозрению на сбыт метадона

В Становлянском районе по подозрению на сбыт метадона задержаны 25-летние мужчина и женщина — мигранты из Средне-Азиатского региона, проживающие в Московской области. По данным пресс-службы областного управления МВД, в Россию пара приехала для осуществления трудовой практики, но вместо этого занялась сбытом наркотиков.



Сожители на машине пытались ввезти в наш регион около 100 граммов метадона, предназначенного для сбыта через закладки.



«При досмотре автомобиля в личных вещах задержанных были обнаружены запрещенные вещества. Также в ходе личного досмотра изъято более 15 граммов метадона. Наркотические средства были упакованы в полимерные свёртки и предназначались для розничного распространения», — сообщают в пресс-службе полиции.



Подозреваемые арестованы, в отношении них возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ за сбыт наркотиков в крупном размере. Максимальная санкция этой статьи – до двадцати лет лишения свободы.