Происшествия

28 минут назад

Молодая пара задержана по подозрению на сбыт метадона

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#наркотики
В Становлянском районе по подозрению на сбыт метадона задержаны 25-летние мужчина и женщина — мигранты из Средне-Азиатского региона, проживающие в Московской области. По данным пресс-службы областного управления МВД, в Россию пара приехала для осуществления трудовой практики, но вместо этого занялась сбытом наркотиков.

Сожители на машине пытались ввезти в наш регион около 100 граммов метадона, предназначенного для сбыта через закладки.

«При досмотре автомобиля в личных вещах задержанных были обнаружены запрещенные вещества. Также в ходе личного досмотра изъято более 15 граммов метадона. Наркотические средства были упакованы в полимерные свёртки и предназначались для розничного распространения», — сообщают в пресс-службе полиции.

Подозреваемые арестованы, в отношении них возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ за сбыт наркотиков в крупном размере. Максимальная санкция этой статьи – до двадцати лет лишения свободы. 
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#наркотики

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