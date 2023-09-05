Часть липецких школьников в пятницу будет учиться в особом формате

8 сентября, в первый день голосования на довыборах депутата Госдумы, школы детские сады Правобережного и Советского округов Липецка, в которых размещены избирательные участки, будут работать в особом режиме.



— Мы предусмотрим проведение образовательного процесса в некоторых учреждениях в онлайн-режиме, для других будут организованы экскурсии в музеи, выставочные залы, пройдут различные спортивные мероприятия за пределами учреждений образования. В школах, где нет избирательных участков и дошкольных учреждениях, образовательный процесс будет продолжаться в обычном режиме, — рассказала председатель профильного департамента Светлана Бедрова.