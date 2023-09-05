Общество

сегодня, 17:02

Часть липецких школьников в пятницу будет учиться в особом формате

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#школа #выборы
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Часть липецких школьников в пятницу будет учиться в особом формате
8 сентября, в первый день голосования на довыборах депутата Госдумы, школы детские сады Правобережного и Советского округов Липецка, в которых размещены избирательные участки, будут работать в особом режиме.

— Мы предусмотрим проведение образовательного процесса в некоторых учреждениях в онлайн-режиме, для других будут организованы экскурсии в музеи, выставочные залы, пройдут различные спортивные мероприятия за пределами учреждений образования. В школах, где нет избирательных участков и дошкольных учреждениях, образовательный процесс будет продолжаться в обычном режиме, — рассказала председатель профильного департамента Светлана Бедрова.
4 599
#школа #выборы
2

Комментарии (4)

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Гость

45 минут назад
Во многих школах нет продлёнки. Безобразие! Дети после уроков предоставлены сами себе. Сокращение уроков по разным причинам вызывает беспокойство у родителей, а экономическая ситуация не позволяет им бросить работу
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Что выборы на насу?

58 минут назад
2 смену вообще отменили, на дистанционное перевели. Уроки сократили 1 смене. Якобы какие то игры.
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Землянин

58 минут назад
В 35 школе и так не учатся, сегодня учения были, в пятницу выборы.
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Родитель

сегодня, 17:10
А некоторые с завтрашнего дня переходят на сокращённые уроки.
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