Общество

вчера, 14:35

«У нас остаются еще два дня и три ночи!»

16 3427
#благоустройство #ремонт дорог #Липецкий горсовет
4
«У нас остаются еще два дня и три ночи!»

В мэрии пытаются успеть завершить дорожные ремонты к 31 августа, но уже понимают, что несколько улиц в срок не сдадут.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты забросали вопросами председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Звонарева, который отчитывался о работе ведомства в прошлом и в этом году.

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Местами бесплодную дискуссию начала вице-спикер Светлана Бессонова. Она спросила, успеют ли строители отремонтировать все дороги к 31 августа, официальному сроку окончания работ по муниципальным контрактам этого года? Из ответа Павла Звонарева следовало, что нет. Причина — наложение на планы дорожников работ сетевиков. В пример председатель департамента привел Лебедянский выезд и улицу Урицкого.

Депутат Екатерина Пинаева высказала недовольство ремонтом дороги по улице Доватора от ее пересечения с улицей Папина до вантового моста через Каменный лог. Ее ремонт подрядчик начал 4 июля. Его работа обойдется городскому бюджету в 26,6 млн рублей. Но сейчас уже 29 августа, а работам еще не видно конца. Например, строители только-только сняли изношенный слой асфальта с половины дороги, до конца не установили новые бордюры.

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— До 31 августа подрядчик явно не успеет закончить работу, даже если будет работать круглосуточно, — сказала депутат.

Павел Звонарев ответил, что не получал от подрядчика никаких тревожных сигналов. «Подрядчик уверяет, что успеет все сделать к 31 августа. Мы ежедневно держим руку на пульсе».

Депутат Вера Урываева поблагодарила мэрию за отремонтированную дорогу по улице Депутатской и спросила, когда же отремонтируют улицу Индустриальную?

— Работы там еще и не начинались!

— К 31 августа подрядчик должен выполнить все работы, — сказал Павел Звонарев.

— Так там не начинали ещё! — воскликнула депутат.

И была, кстати, не права. На улице Индустриальной на всем ее протяжении асфальт уложен полностью. Проблема в другом: подрядчик застрял с обустройством пешеходной дорожки по четной стороне улицы.

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Продвигаться вперед строителям мешают заборы, хозпостройки и гаражи частного сектора, которые жители улицы построили за границами своих участков. Все это буквально наползает на узкий проезд, где порой сложно разъехаться двум автомобилям. Поэтому новая асфальтированная пешеходная дорожка закончилась по состоянию на сегодня у дома №118. Дальше, до перекрестка с трамвайными путями, подрядчику еще нужно вырыть корыто под эту самую дорожку. А это — еще 1,2 километра. Песок, щебень, трамбовка, новый асфальт… Вряд ли дорожники закончат даже к концу сентября.

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Но вице-мэр Николай Дергунов был настроен оптимистично: «Подрядчик сказал, что ему надо два дня и три ночи. Если не успеет, мы его оштрафуем».

Депутат Евдокия Бычкова, конечно же, снова задала вопрос про отсыпку дорог в частном секторе. Она заявила, что эта проблема не только ее избирательного округа, но и еще 13-ти. А на ремонт дорог частного сектора в этом году, например, мэрия выделила всего 70 млн рублей:

— Это даже не слезы. Это всего одна слезинка! Это мизер! Нам нужно увеличить эту статью расходов в бюджете в два раза.

Николай Дергунов сказал о ответ, что знает о всех бедах частного сектора. В Липецке таких дорог — 330 километров. Зачастую они грунтовые Их хотя бы надо отсыпать щебнем или шлаком. За два последних года по нацпроекту «БКД» приведены в нормативное состояние 10% таких дорог, или более 30 километров. Чтобы ускориться, нужны финансы. Вице-мэр пообещал депутатам, что городская администрация обратится к правительству области за дополнительным финансированием таких работ.

Кстати, управление главного смотрителя Липецка только что разместило 30-миллионный контракт на отсыпку дорог в частном секторе шлаком, который городу выделил Новолипецкий комбинат, за что мэр Евгения Уваркина поблагодарила металлургов. И, кстати, эти 30 млн рублей — субсидия правительства области.

Депутат Алексей Харин удивился сокращению сразу на 60 млн рублей суммы, выделяемой МБУ «Управление благоустройства Липецка» на уборку города. Из ответов чиновников следовало, что причиной тому — прошлая бесснежная зима, когда на вывоз снега и на посыпку улиц пескосоляной смесью было израсходовано всего 6 млн рублей против 50 миллионов, потраченных позапрошлой зимой, буквально утопившей город в снегу.

Также Алексей Харин задал чиновникам вопросы об освещении и озеленении новых микрорайонов. Новым жилым массивам не хватает ни того, ни другого.

Павел Звонарев ответил, что частично проблему освещения новостроек помогает решить губернаторская программа «Путь в школу». В этом году департамент сможет осветить дороги и подъезды у 23 детских садов и школ.

Если говорить об озеленении, то МУП «Зеленхоз» сориентирован в этом году преимущественно на сносе сухостоя.

— С момента заключения дополнительного контракта с «Зеленхозом» на 14,3 миллиона рублей МУП снес за полторы недели 190 старых сухих деревьев, — сказал председатель департамента одному из депутатов, возмущенных неприглядной картиной на проспекте Победы и у Евдокиевского храма на площади Героев.
16 3427
#благоустройство #ремонт дорог #Липецкий горсовет
4

Комментарии (16)

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Chuchelo

вчера, 23:03
"На улице Индустриальной на всем ее протяжении" Где???? На каком всём протяжении, она протянулась за ул. Депутатскую, до ул. Верхняя, если кто не знает, асфальт только от Механизаторов до трамвайных путей положили.
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Мудрец

вчера, 22:05
Бим, эт тоже верно!
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Бим

вчера, 21:36
Планы работ надо составлять на годы вперёд совместно с сетевиками. Чтобы потом не отставать и не перекрывать новые дороги. Заодно привели бы к нормам заборы и гаражи граждан. Развели фавеллы, понимаешь
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Мудрец

вчера, 19:05
Липчанка., эт точно!
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Мудрец

вчера, 19:02
Надо спрашивать с тех, кто эти контракты даёт. Домой к себе почему-то ни кто не приглашает плохих мастеров, которые все сроки прожигают. А государственная служба чем хуже? На ней нужно работать идейным людям, а тяп-ляп.
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Липчанка.

вчера, 18:36
Набрали от жадности обьектов и не успевают , да посмотришь как работают нет организованности . Надо не в одни руки все отдавать , на каждый участок по бригаде . Рабочих рук полно , привезите с районов не занятых людей .
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Нечего зимой покроет.

вчера, 18:29
Мало того что не успевают они по мимо этого подрезали ещё кучу улиц по городу.
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Ветеран

вчера, 17:49
Не умеют работать наши креативные городские менеджеры, самый простой сетевой график проведения работ где будут учтены все проблемы смежников составить не могут
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Алла

вчера, 17:21
Необходимо озеленить площадь Победы. На всю площадь одно дерево в центре площади осталось. И то было посажено при Советской власти. Спасибо ей!
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Юлич

вчера, 17:15
Ну, Ну..,
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