Происшествия

10 минут назад

Четверым работникам кинотеатров руководство задолжало более полумиллиона рублей

28
#невыплата зарплаты
Четверым работникам кинотеатров руководство задолжало более полумиллиона рублей

Долг копился 8 лет

СУ СК РФ по Липецкой области завершило расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

- По данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на прокате фильмов, в период с июля 2013 по ноябрь 2021 года в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, действуя из корыстной и личной заинтересованности, не выплатила заработную плату четверым работникам, задолжав более 520 тысяч рублей. При этом на счетах фирмы имелись необходимые денежные средства для своевременной оплаты труда, однако обвиняемая использовала их на иные цели. Обвиняемая вину признала частично, однако анализ собранных по уголовному делу доказательств свидетельствуют о доказанности ее вины в полном объеме, - сообщили в пресс-службе СУСКа.

Если суд признает вину руководительницы компании, ей грозит до 3 лет лишения свободы.
28
#невыплата зарплаты

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