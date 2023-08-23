Липчанку жестоко избили из-за курицы: женщина стала инвалидом

Женщина переночевала у знакомого, а на утро прихватила из его холодильника курицу.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 67-летнему пенсионеру за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей знакомой.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 2 января прошлого в магазине «Друг» на улице Ленинградской мужчина избил находившуюся там же знакомую, которую обвинил в краже продуктов из его холодильника.



Мужчина взял женщину руками за голову и толкнул в правое плечо — в результате она упала на пол. После этого находившейся на полу в положении полусидя женщине было нанесено не менее трёх ударов по ноге.



В результате избиения потерпевшая получила перелом шейки правовой берцовой кости с смещением и травму правого коленного сустава.



Подсудимый полностью признал вину. Мужчина рассказал, что 26 декабря 2021 года ему позвонила знакомая и попросила дать денег или водки, чтобы опохмелиться. Он пригласил её к себе, напоил, накормил, женщина даже помогла по его просьбе засолить сало, после чего уснула. Хозяин квартиры тоже уснул. А когда проснулся утром, гостьи уже не было, а из холодильника пропали продукты — тушка курицы. Мужчина позвонил гостье, и та не стала отрицать, что позарилась на курицу (её она продала и купила бутылку водки и пачку сигарет) и пообещала вернуть деньги. Но мужчина всё равно был сильно зол на женщину.



А через несколько дней, сразу после Нового года, мужчина встретил ту самую знакомую на улице и увидел, как та направилась в магазин. Что происходило дальше, мужчина не помнит: в глазах у него потемнело и эмоции затмили разум. На следующий день ему сообщили, что прямо в торговом зале магазина с фразой «Попалась» он жестоко избил стоящую на кассе женщину, и та теперь находится в больнице.



Очевидец, тоже стоявший на кассе, пытался его успокоить, но безуспешно. Избиение закончилось, когда в магазин зашёл мужчина по прозвищу Татарин и оттащил мужчину от женщины.



Нанесённые женщине три удара ногами с размаха в зимних ботинках с толстой трёхсантиметровой подошвой не прошли незаметно. В больницах женщина провела с 3 по 7 января и с 12 января по 10 марта 2022 года. Затем ещё лечилась амбулаторно. Сейчас ей установлена инвалидность второй группы.



Знакомой после мужчина позвонил и попросил извинения. И она даже его простила.



Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает органическим расстройством личности, и не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.



В результате рассмотрения дела в суде мужчине отменили условное наказание по предыдущему приговору и и по совокупности приговоров он получил 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.



Липчанин был взят под стражу в зале суда.