Происшествия

сегодня, 13:22

Липчанку жестоко избили из-за курицы: женщина стала инвалидом

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#конфликт #побои
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Липчанку жестоко избили из-за курицы: женщина стала инвалидом

Женщина переночевала у знакомого, а на утро прихватила из его холодильника курицу.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 67-летнему пенсионеру за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей знакомой.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 2 января прошлого в магазине «Друг» на улице Ленинградской мужчина избил находившуюся там же знакомую, которую обвинил в краже продуктов из его холодильника.

Мужчина взял женщину руками за голову и толкнул в правое плечо — в результате она упала на пол. После этого находившейся на полу в положении полусидя женщине было нанесено не менее трёх ударов по ноге.

В результате избиения потерпевшая получила перелом шейки правовой берцовой кости с смещением и травму правого коленного сустава.

Подсудимый полностью признал вину. Мужчина рассказал, что 26 декабря 2021 года ему позвонила знакомая и попросила дать денег или водки, чтобы опохмелиться. Он пригласил её к себе, напоил, накормил, женщина даже помогла по его просьбе засолить сало, после чего уснула. Хозяин квартиры тоже уснул. А когда проснулся утром, гостьи уже не было, а из холодильника пропали продукты — тушка курицы. Мужчина позвонил гостье, и та не стала отрицать, что позарилась на курицу (её она продала и купила бутылку водки и пачку сигарет) и пообещала вернуть деньги. Но мужчина всё равно был сильно зол на женщину.

А через несколько дней, сразу после Нового года, мужчина встретил ту самую знакомую на улице и увидел, как та направилась в магазин. Что происходило дальше, мужчина не помнит: в глазах у него потемнело и эмоции затмили разум. На следующий день ему сообщили, что прямо в торговом зале магазина с фразой «Попалась» он жестоко избил стоящую на кассе женщину, и та теперь находится в больнице.

Очевидец, тоже стоявший на кассе, пытался его успокоить, но безуспешно. Избиение закончилось, когда в магазин зашёл мужчина по прозвищу Татарин и оттащил мужчину от женщины.

Нанесённые женщине три удара ногами с размаха в зимних ботинках с толстой трёхсантиметровой подошвой не прошли незаметно. В больницах женщина провела с 3 по 7 января и с 12 января по 10 марта 2022 года. Затем ещё лечилась амбулаторно. Сейчас ей установлена инвалидность второй группы.

Знакомой после мужчина позвонил и попросил извинения. И она даже его простила.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает органическим расстройством личности, и не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.

В результате рассмотрения дела в суде мужчине отменили условное наказание по предыдущему приговору и и по совокупности приговоров он получил 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Липчанин был взят под стражу в зале суда.
6 1621
#конфликт #побои
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Комментарии (6)

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Шпили-вили

14 минут назад
Во всём виновата курица
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Веселый

25 минут назад
Так курицу сьели?
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Обои

31 минуту назад
хороши !
ответить

Гринпис

47 минут назад
Какова дальнейшая судьба курицы ?
ответить

Кредл

50 минут назад
Синька до добра не доводит
ответить

Читатель

53 минуты назад
Зачем нам такие новости???
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
36
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

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