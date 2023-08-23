Происшествия
сегодня, 11:49
В Чаплыгине осудили остановленного за рулём «Лексуса» лишенного прав дагестанца
3 403
Мужчину признали виновным, лишили прав на год и назначили 80 часов обязательных работ.
Чаплыгинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 56-летнего дагестанца по части 1 статьи 264.3 УК РФ за управление автомобилем лицом, уже лишенным прав.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, водитель ранее уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также оштрафован на 50 тысяч рублей за управление автомобилем водителем, не имеющим такого права, но 28 мая он вновь управлял автомобилем марки «Лексус RX-270» и был остановлен инспектором ДПС.
Дело рассматривали в особом порядке. В результате мужчину признали виновным, лишили прав на год и назначили 80 часов обязательных работ.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, водитель ранее уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также оштрафован на 50 тысяч рублей за управление автомобилем водителем, не имеющим такого права, но 28 мая он вновь управлял автомобилем марки «Лексус RX-270» и был остановлен инспектором ДПС.
Дело рассматривали в особом порядке. В результате мужчину признали виновным, лишили прав на год и назначили 80 часов обязательных работ.
3 403
Лишили
А чё ж
липецк