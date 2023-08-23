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В Чаплыгине осудили остановленного за рулём «Лексуса» лишенного прав дагестанца

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#ПДД #нарушение
В Чаплыгине осудили остановленного за рулём «Лексуса» лишенного прав дагестанца

Мужчину признали виновным, лишили прав на год и назначили 80 часов обязательных работ.

Чаплыгинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 56-летнего дагестанца по части 1 статьи 264.3 УК РФ за управление автомобилем лицом, уже лишенным прав.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, водитель ранее уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также оштрафован на 50 тысяч рублей за управление автомобилем водителем, не имеющим такого права, но 28 мая он вновь управлял автомобилем марки «Лексус RX-270» и был остановлен инспектором ДПС.

Дело рассматривали в особом порядке. В результате мужчину признали виновным, лишили прав на год и назначили 80 часов обязательных работ.
3 403
#ПДД #нарушение

Комментарии (3)

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Лишили

33 минуты назад
лишенных прав...
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А чё ж

54 минуты назад
Машину не отобрали?
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липецк

58 минут назад
а авто осталось наверное из за того что лексус
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

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