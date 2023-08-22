Сегодня в Липецке: День флага, новые трамваи и кто пользуется авторитетом у липчан

Рассказываем все самое необходимое про наступивший вторник.

Холодает

Температура начала постепенно падать. Сегодня уже совсем не жарко – 23-25 градусов, возможны кратковременные дожди.







Отключение воды

Временную «засуху» в трубах и кранах сегодня испытают в четырёхпяти районах Липецка: на МЖК, на Соколе, на универсальных базах, в Левобережье и в посёлке Матырском.

С 10:00 до 20:00 в новых микрорайонах Липецка отлючат холодную воду на улицах Водопьянова, 2, 4, 6, 8; Смургиса, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Стаханова, 2, 4, 6.

В это же время перекроют вентили и на Универсальном проезде, 1в, ст.1в, 2, 2 ст.1, 2 ст.2, 2 ст.4, 2 ст.5, 2 ст.6, 2 ст.7, 2 ст.8, 2 ст.16, 2а, 2д, 2е, 2ж, 2и, 3в, 3г, 4 к.1, 4 к.5.







В районе Сокола в указанные часы не будет воды на улицах Франко, 2, 4, 6, 8; Ушинского, 18 и в частном секторе улиц Доменщиков, Тульской, Франко. На Новолипецке с аналогичными временными трудностями столкнутся жители частных долмов на улице Левобережной.

В посёлке Матырском отключение затронет улицы Моршанскую, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а; Саратовскую, вл. 3 и вл. 3/4; Уральскую, 5а; Физкультурную, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17б, 17в; Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 7а, 14.

Отключения света

Свет будут отключать с 9:00 до 17:00 на улицах Зелёной, 1-38; Ильича, 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54; в переулках 1-м Моторном, 1-14; 1-м Садовом, 14; Парковом, 1-10; Стандартном, 1.Полностью обесточат улицу Ватутина, переулки 1-й Лесной, 2-й Лесной, 2-й Моторный, 1-й Театральный, 2-й Театральный.







Пробки

Заторы в Липецке начинают собираться с раннего утра, что чревато опозданием на работу. Но выход есть. Перед выездом советуем оценить дорожную обстановку в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях и по возможности выбрать оптимальный маршрут. Главное помнить – в Липецке нет таких пробок, которые нельзя было бы объехать.



С флагом по городу (6+)

День российского триколора отмечают сегодня. Торжественное мероприятие на площади Ленина-Соборная перед зданием регионального правительства начнётся в 10 утра. Флаг России пронесут перед собравшимися под государственный гимн. Живое исполнение патриотической композиции подарит липецкий оркестр. Также на площади организуют парад исторических флагов страны.







Затем колонна с символом РФ отправится по Петровскому спуску в Нижний парк. Здесь гости смогут насладиться праздничной программой и концертом.

Где ещё отпразднуют день флага

Праздники, посвященные Дню флага, также пройдут сегодня в 18:00 на площади Клдименкова (6+), в это же время в парковой зоне на Соколе (6+). В 19:00 на площади перед ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) состоится концерт местных творческих коллективов «Триколор родной страны» (6+).





А на липецком Городище сегодня с 10:00 до 13:00 волонтёры будут раздавать ленточки с российским триколором, расскажут историю создания Российского флага, загадают всем желающим загадки о символах России (6+).

Деорируем глазурью (6+)

В Керамокластере на улице Студёновской, 39 б сегодня в 17:30 пройдёт мастер-класс «Декорируем глазурью».

Член Союза художников РФ Светлана Пастухова расскажет, как покрыть глазурью работы, созданные в мастерской на ранее прошедших мастер-классах и прошедшие первый обжиг. Глазурование – это отдельный и особенный творческий процесс, за счет которого можно достичь оригинальных визуальных эффектов, придать заготовке фактуру и рельеф. Участники мастер-класса с помощью кисточек познают азы этого мастерства под руководством признанного мастера.

Все пришедшие в качестве бонуса могут побродить по мастерской Гришко, увидеть его работы, узнать новое о самом известном скульпторе (6+).

Для участия в семинарах необходимо предварительно записаться по телефону +7 (901) 910-13-10. На этот номер можно позвонить или написать сообщение в WhatsApp, Telegram.

Площадка с тренажёрами

Ученики 12-й гимназии Липецка теперь просто обязаны быть бsстрее, выше и сильнее – на территории их учебного заведения открылась новая спортивная площадка с тренажёрами.

Как утверждают в мэрии Липецка, тренажеры на совершенствование всех групп мышц в любое время года. C их помощью можно проводить различные виды тренировок под открытым небом: кардио, силовые упражнения, функциональный тренинг. Это является хорошей альтернативой фитнес-клубам и спортивным залам.

По нынешним временам открытие площадки – такое крупное событие, что его посетила лично мэр Липецка Евгения Уваркина.

В Липецк прибыли уже 7 новых трамваев

А ведь ещё сравнительно недавно от рельсового транспорта в нашем городе хотели отказаться. Но липчане ещё испытают удовольствие от поездок на трамваях, причём – на новых.

В Липецк продолжают прибывать низкопользые односекционные трамваи. Первые поступили ко Дню города, их начали использовать для обучения вагоновожатых. Теперь трамваев пришло уже 8, а всего поступит 46 трамваев. Они оснащены климат-контролем, медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты и USB-разъемами для зарядки гаджетов.







Одновременно в городе реконструирует 40,8 км и дополнительно построит 5,2 км трамвайных путей. В мае начали перекладывать рельсы, соединяющие районы ЛТЗ и НЛМК, а в июле начался демонта;х старых рельсов на улицах Полиграфической, 60-летия СССР, Меркулова, Катукова. Скоро здесь всё обновится!







Кто для липчан авторитет

Липчане прислуживаются к мнению своих родителей, супругов и начальства, выяснили в ходе очередного опроса специалисты сервиса SuperJob.

На первом месте оказались всё-таки родители, к ним за советом обращаются 20% жителей города. Сам себе авторитет — каждый десятый (10%). Еще 10% назвали главными авторитетными личностями свои вторые половины. 8% голосов набрали друзья и подруги, 6% — семья, 4% — дети.



Каждый двадцатый – 5 % с огромным уважением относится к своему руководству, для 1% авторитетом в жизни является коллега. Причем чаще всего мнение сослуживцев и начальства сверхзначимо для инженеров, педагогов и докторов.



19% липчан не видят непререкаемых авторитетов в своем окружении.



Дорогие липчане! Желаем вам прекрасного вторника, трудовых подвигов на работе или приятного отдыха, если вы ещё догуливаете отпуск. Для всего остального есть GOROD48: у нас на сайте вы всегда найдёте свежие новости на самые главные и любопытные темы, актуальную информацию, интервью и многое другое. Мы работаем 24/7 и ждём вас на сайте много-много раз за день. До новых встреч!