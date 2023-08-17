Травмированные «Металлурга» возвращаются в строй

Правда, процесс этот не такой быстрый, как хотелось бы.

У липецких «сталеваров» на носу один из самых сложных отрезков сезона. За восемь дней команде Сергея Первушина предстоит сыграть три игры: 19 августа в Таганроге с «Форте», затем 23 августа с этой же командой на Кубок России и 27 августа в чемпионате принять дома курский «Авангард».

Дела у «Металлурга» пока не блестящи. В 5 играх первенства лишь одна победа и всего два забитых гола, 8-е место в зоне вылета среди 10 команд группы «Серебро». В интервью главный тренер Сергей Первушин подчёркивал, чтодела у команды шли бы лучше, если бы не травмы ведущих футболистов.

GOROD48 докладывает с загородной базы команды, что ситуация сдвинулся с мертвой точки. Так, форвард Максим Григорьев (на фото вверху) уже приступил к тренировкам в общей группе, есть шанс, что он сыграет в ближайшую субботу в Таганроге.

Вернулся на тренировочную базу опытный 35-летний защитник Алексей Рыбин. Пока он ограничивается пробежками, за расписанием которых сам внимательно следит по секундомеру. Полное восстановление займёт ещё около полутора недель.



Алексей Рыбин пока ограничивается пробежками



Самая приятная новость для болельщиков – присоединился к команде лучший бомбардир прошлого сезона (13 мячей) Илья Глебов. Лето у него выдалось бурным: 22-летний футболист женился, был полон планов, но сломал ногу на тренировке. Гипс Илье уже сняли, но пока он даже не бегает по полю. На тренировке Глебов взял задание от тренера по физподготовке Александра Харина, чтобы побыстрее пройти процедуру восстановления. Возможно, вернётся на поле в сентябре.



Глебов (слева) выслушивает рекомендации тренера по физической подготовке Харина



А вот защитник Илья Поликутин пока лечится дома в Краснодаре, тренеры настаивают, чтобы на следующей неделе он приехал в Липецке. Ждать его возвращения около двух недель.



Максим Радченко (слева) тренировку провёл не с партнёрами, а рядом с доктором Андреем Шункевичем, но повреждение у него не слишком серьёзное.



P,S. Остаётся пока вакантным место и генерального директора клуба, которое покинул выходец из волейбола Сергей Ветров. Мало что слышно и о кандидатах в его преемники. Сегодня в Telegram прошла информация о переговорах липчан с бывшим президентом столичного "Торпедо" Денисом Масловым, но официального подтверждения нет. "Металлург" продолжает удивлять футбольную Россию: в клубе нет ни президента, ни гендиректора, ни спортивного директора, ни начальника команды.Сейчас ни у кого нет даже права подписи. Клуб существует как бы сам по себе в какой-то странной системе координат.

