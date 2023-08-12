Первушин считает, что в России исчезают нападающие, Колыванов сетует, что его игроки «наелись»

Первушин и "звездный" Колыванов поделились своим мнением о сегодняшнем матче.

Липецкий «Металлург» на своём поле сыграл вничью с ивановским «Текстильщиком» - 0:0. После игры тренеры обеих команд подвели итоги на пресс-конференции.

- Неплохая игра в нашем исполнении, - считает главный тренер «Металлурга» Сергей Первушин, - Но не понравилось, как мы вышли из раздевалки (на второй тайм, прим.), пропустили гол. Прозевали быструю ответную атаку соперника, хотя можно было бы разобраться в этом моменте.

В целом, мы были ближе к победе. Не сказать, чтобы у нас были какие-то стопроцентные моменты, но подходы у чужим воротам были хорошие: и Болдырев бил хорошо, и Крикуненко во втором тайме немножко не успел… Я ещё не видел статистику, но думаю, что во всех компонентах мы сегодня превзошли соперника. Но так бывает – не выиграли. Сейчас разговаривал с тренером «Текстильщика», он тоже отмечает, что в нашей группе все игры от ножа, везде борьба – на каждом сантиметре поля. И у них много травмированных, и у нас много травмированных – всё потому, что никто не хочет уступать. Если бы у нас сегодня были в строю Алексей Рыбин и Илья Поликутин, то в оборонке мы выглядели бы понадёжнее. Но, тем не менее, ребята проявляют себя. Я думаю, что мы на правильном пути: какие-то взаимодействия уже налажены, сегодня гол забили – я думаю, что мы движемся вперёд.

- «Металлург» забивает меньше всех в подгруппе «Серебро» - всего 2 мяча. С чем это связано?

- Давайте не будем забывать, что мы сыграли 3 матча на выезде, это тоже влияет - раз. А во-вторых, у меня тоже есть большие претензии к игрокам атаки. В прошлом году мы так же начинали: всё никак не могли забить, потом потихонечку наладили дело. Я думаю, что поправим этот показатель и своё турнирное положение за счёт тренировочного процесса, за счёт возвращения травмированных игроков.

- В прошлых матчах вы выпускали нападающего Кирилла Жуковского на поле хоть на несколько минут. Сегодня он остался в глухом запасе. По нему принято какое-то решение?

- Нет. Сегодня Максим Болдырев был активен: создавал моменты, полумоменты – какой смысл был его менять? Плюс, вы же видели игру: у соперника проходили опасные контратаки, поэтому каждая замена с нашей стороны была особенно серьёзно обдумана. Вроде бы с одной стороны и хочется выиграть, а с другой – боишься пропустить ответную атаку.

Сегодня вели – 1:0, забив сопернику «гол в раздевалку». Но в ответ на первых секундах второго тайма получили «гол из раздевалки». Это вот плохо, что не удержали. Если бать по игре, я у соперника больше и не припомню голевых моментов.

- Зато вы бросили в бой 20-летнего защитника Илью Коротких на последних минутах. Риск, между прочим, гораздо больший, чем выпускать нападающего Жуковского. Какая роль была у дебютанта?

- Неожиданно подломался (имеется ввиду – получил травму, прим.) Сергей Мосиян. Нужно было менять. Плюс, не забывайте, что Мосиян – лимитчик. Вместо него нужно было выпускать такого же футболиста не старше 21 года. А у нас все лимитчики в группе атаки – я, кстати, связываю ещё и с этим нашу низкую результативность. Поэтому выпустил Коротких. Вообще я очень доволен, что сейчас у нас есть кем заменить игроков, которые выбывают или выпадают из игры. Сейчас у нас уже идут не замены ради замен, а замены ради усиления игры.

Я думаю, что скоро ребята, которые сегодня были в запасе наберут форму – тот же Роман Янушковский, Максим Радченко. Они приехали к нам недавно, долго не тренировались, форма у всех разная. Нужно ещё подводить их к общему знаменателю. Если бы они работали с нами с самого начала – с 20 июня, было бы проще. Сейчас приходится и играть, и тренировать, и сплачивать коллектив. Делаем команду заново.

- После поражения от «Чертаново» вы сказали, что довольны тем, в каком направлении движется команда. Сейчас сыграли вничью. Вы должны быть ещё больше счастливы. Команда становится ближе к своему идеалу?

- Конечно, становится. Нам очень не хватает ребят, которые травмированы. Если бы они были в строю, то и результаты у нас были бы выше. Конкуренция нужна. В прошлом сезоне в «Металлурге» её не было, мы играли, по сути, весь чемпионат одним составом. А это сидит в головах у ребят на подсознательном уровне, что, мол, футболисту нету замены. Поэтому можно где-то пожалеть себя в тренировочном процессе, не добежать, не добороться… А теперь у нас плюс-минус по два человека на каждую позицию – кроме центральных защитников. Конкуренция двигает команду вперёд. И будет двигать ещё сильнее, когда вернутся травмированные. У нас подобралась нормальная команда – я доволен селекцией.

Конечно, от точечного усиления я бы не отказался. Как вот сегодня в «Текстильщике»: бывший игрок ЦСКА Дмитрий Ефремов только приехал в ивановскую команду и за счёт класса забил гол в первой же игре. Мы тоже по нему работали, но…

- Новички ещё могут оказаться в команде?

- Конечно, могут. Я бы хотел ещё двоих качественных футболистов, особенно – нападающего. Но где его взять, в России нападающего? Первая лига ещё может по условиям регламента приглашать иностранцев. Среди сербов, черногорцев есть толковы е форварды. А в нашей лиге? Назовите мне толкового нападающего? Если раньше я открывал «Советский спорт», то видел в каждой лиге бомбардиров: условный Иванов забил 25 мячей, Петров – 20. А сейчас? Если 8 забил за сезон, его сразу в ФНЛ забирают.

В самой ФНЛ раньше и по 15 забивали, в Премьер-Лиге по 12. А сейчас кто по столько забивает? Я считаю, что в России нападающие умирают, как класс. Я и детским тренерам это говорю. Видимо, не так их готовят с малолетства. А потом они приходят к нам в профессиональные команды и приходится учить заново: бить головой, бить в лёт, принимать мяч и т.д.

- Когда травмированные вернутся в строй?

- Алексей Рыбин должен приступить к тренировкам через неделю или дней 10. Мы с ним переговорили, он говорит, что чувствует себя лучше. Илья Поликутин – недели через две. Максим Григорьев – дней через 10.

«Текстильщик» тренирует как раз бывший представитель «исчезающего класса» Игорь Колыванов, экс-игрок сборных СССР, СНГ и России, итальянских клубов «Фоджа» и Болонья». В последнем чемпионате СССР в 1991 году он в составе московского «Динамо» стал соавтором советского рекорда, забив в игре против днепропетровского «Днепра» 5 мячей (встреча завершилась со счётом – 6:2).

- Сложнейший матч, впрочем, в нашей группе по-другому и не бывает. В каждой игре нужно терпеть, бороться, вырывать своё на зубах. Нам было вдвойне непросто: дома у нас синтетическое поле, пришлось переходить на траву. Это всегда сложно, тем более, что вчера дождичек прошёл, поле было мягкое. Считаю, что первый тайм провели достойно. Но пропустили «в раздевалку», не разобравшись в простой ситуации, нужно было просто перекрыть те зоны, в которые соперник врывался.

Второй тайм начали с того, что сразу отыгрались. Вышел ещё один нападающий Виктор Сергеев, который здорово убежал из середины, отдал во фланг и мы забили. Очень рад за Дмитрия Ефремова, он только 4 дня назад приехал в нашу команду, сегодня дебютировал и сразу забил.

Отдам должное и команде соперников – за борьбу и старание. Получилась игра двух равных команд. Чемпионат только начался, мы играли 5-й тур, всё ещё впереди. Лидирует сейчас «Новосибирск» - 11 очков, мы 5-е, у нас 6 очков – отставание не такое большое. Будем бороться.

- В начале второго тайма вы не просто забили гол. Но и переигрывали хозяев в целом. Что помешало продолжить в таком же духе?

- Физические данные команд в начале сезона не на таком высоком уровне. Плюс, переход с искусственного газона на естественный, о котором я уже говорил: поле было вязким, ребята быстро «наелись». Не будем забывать, что и соперник стал играть более агрессивно. Они тоже сделали замены, стали высоко играть, за счёт длинных передач, за счёт подборов, поэтому было непросто.

- Какие задачи стоят перед «Текстильщиком» в этом сезоне?

- У нас задача – по итогам осенней части попасть в «Золотую подгруппу», как и у всех команд, наверное. Поэтому в каждом матче идут настоящие битвы.

В следующий раз «Металлург» будет биться в Таганроге в субботу, 19 августа.