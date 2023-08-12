Гол самого эффективного игрока не помог «Металлургу» справиться парнями из «города невест»

Домашний матч с ивановским «Текстильщиком» завершился вничью – 1:1.

Турнир в подгруппе «Серебро» скоротечен. Не успели оглянуться, а позади уже 5 туров – четверть турнирной дистанции. «Металлург» по-прежнему в зоне вылета в «группу Б», читай – третий дивизион. И игра на своём поле с «Текстильщиком» из Иваново не смогла ничего изменить, принеся ничью, которая не устроила ни тех, ни других – 1:1.

Парни из «города невест» прибыли в Липецк без двух ключевых футболистов – крайнего защитника Дмитрия Шилова и хавбека Ивана Селеменева.

Потери «Металлурга» всем известны: Михаил Заботкин завершал отбывать двухматчевую дисквалификацию, Алексей Рыбин и Илья Поликутин травмированы уже давно. К сожалению, не смог вернуться в строй экс-нападающий сборной России Максим Григорьев, который на неделе занимался в общей группе, но в итоге не попал даже в заявку.

В распоряжении главного тренера «сталеваров» Сергея Первушина сейчас 26 футболистов, никак не посетуешь на короткую скамейку запасных, как в прошлом сезоне. И всё равно в составе зияют дыры.

Так, неудачно сыгравшего в Москве против «Чертаново» центрального защитника Николая Смирных оставили в запасе, в менять по позиции оказалось некем. В итоге активного «бровочника» Максима Елеева перековали в одного из столпов центра защиты, а его привычное место занял Максим Радченко, которого если и хвалить в матче с «Текстильщиком», то только за старание.

С первых минут вышел на поле арендованный у воронежского «Факела» Даниил Черняков, а трио в нападении составили Никита Дорофеев, Максим Болдырев и Денис Сёмин. Последний – номинальный хавбек, но чаще всего именно он играл у нас на острие, иногда меняясь с Болдыревым.

Получается, что на ключевых позициях – в центре обороны и центре нападения в нашей «почти полностью укомплектованной команде» народу и не хватает?

«Металлург» начал бодро. Уже на 1-й минуте Черняков прицельно «зарядил» издали – мяч прошел в опасной близости от ворот, попав в сетку с внешней стороны.

«Текстильщик» ответил на 7-й минуте опасным угловым и неточным ударом головой Дмитрия Ефремова, главного «джокера» команды. Двукратный чемпион России в составе ЦСКА проводил свой первый матч за «Текстильщик». Любопытно, как в «Текстильщик» умудряются заманивать футболистов такого калибра при бюджете, который не выше, чем у «Металлурга!?

А потом игра надолго… замерла. Да, «Металлург» больше владел мячом, но что было толку? Иногда пытался оживить монотонное перекатывание мяча Максим Болдырев, но его удары приходились в основном по центру ворот.

А в концовке тайма «Металлург» забил, казалось бы нелогичный гол. Липчанам наконец-то удалось убежать в быструю атаку, Дорофеев справа прострелил в штрафную, где грубо ошибся с выбором позиции защитник Александр Лихачёв, да потом ещё и позволил Денису Сёмину себя обыграть. Липчанину оставалось лишь с линии вратарской низом катнуть мяч мимо вратаря – 1:0.

Кстати, теперь Сёмин – самый эффективный игрок атаки «Металлурга». Наша команда забила в чемпионате всего два гола и к обоим он имеет отношение – сегодня забил сам, а в матче с «Челябинском» (1:1) сделал голевую передачу.

Увы, но так же легко, как липчане забили гол, они и пропустили в ответ. Для этого потребовались всего 39 секунд во втором тайме. Именитого Ефремова почему-то совсем забыли возле своих ворот и тот технично переиграл вратаря Максима Матюшу, подбросив мяч над его руками в ближний угол – 1:1.

Игра и дальше откровенно не баловала моментами. Первушин бросил в бой форварда Романа Янушковского, хавбека Евгения Ушакова, выпустил в центр обороны Смирных, дав возможность Елееву в последние 20 минут опять носиться по правой бровке. В концовке состоялся дебют в «Металлурге» 20-летнего елецкого защитника Ильи Коротких.

Но всё это не сильно добавило остроты. Однажды Болдырев мощным ударом заставил 19-летнего вратаря Александра Григорьева выронить мяч, но Янушковский не успел на добивание. В концовке запомнился дальний удар отчаяния нашего защитника Александра Крикуненко, но тут мяч прошёл мимо.

В турнирном таблице «Текстильщик» стал 5-м, а «Металлург» опустился на 8-е место или третье с конца. Следующий матч 19 августа как раз в гостях у соседа по турнирной таблице таганрогского «Форте», идущего 7-м.