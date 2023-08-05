Тренер «Металлурга» после поражения 0:3 «Содержанием игры я доволен»

Наставник считает, что всё у его команды скоро наладится.

«Металлург» крупно проиграл на выезде столичному «Чертаново» - 0:3.

«Черти» до этого проиграли все три матча кряду, но сегодня показали. Что их рано записали в аутсайдеры. А игра «Металлурга» оставила больше вопросов, чем дала ответов, но главный тренер Сергей Первушин вновь показал. Что умеет не унывать в любой ситуации.

- Содержанием игры я доволен, - заявил на пресс-конференции Первушин, - Много было хороших действий с нашей стороны, но к сожалению пропустили первый гол после ошибки, а затем уже на быстрых ответных атаках второй и третий.… Но ещё при счёте 0:1 у нас были хорошие моментики, чтобы сравнять счёт и тогда, я думаю, по-другому бы сложился бы поединок. Сегодня работала пословица: «Не забиваешь ты, значит, забивают тебе».

Я с большим уважением отношусь к команде и к школе «Чертаново», знаю многих сильных воспитанников, многих тренеров. Сегодня молодые чертановские ребята показали неплохой уровень. Уверен, что кто-то из них засветится и в Премьер-Лиге, как их многочисленные предшественники.

Не в качестве оправдания за поражения, но всё же замечу, что сегодня не лучшим образом на нас влиял и погодный режим, жара. Поле не совсем стандартных размеров, к нему тоже ещё нужно было приноровиться. Но я считаю, что определённый шажочек вперёд в плане организации игры мы сделали.

- Получается, что «Металлург» не ровно прошёл стартовый отрезок. Была и победа, была ничья, сейчас – второе поражение. В чем причина такой нестабильности?

- У нас сегодня выходили на замену ребята (арендованный у «Факела» хавбек Максим Черняков, форвард Роман Янушковский из «Нефтехимика», прим.), которые приехали к нам два дня назад. Мы ещё в процессе комплектования команды были, на сегодняшний день уже ближе к финальной черте в этом вопросе. Впереди непочатый край работы, но я вижу начальные успехи в нашей новой игре. Мы сейчас уходим от силового стиля к более комбинационному. Так всегда бывает, когда ломаешь что-то устоявшееся и начинаешь строить новое, то без срывов не обойтись. Плюс, сегодня сказалось отсутствие лидеров – Ильи Поликутина, Алексея Рыбина, Максима Григорьева.

Когда мы все вместе потренируемся, сыграемся, то будем представлять из себя уже другую команду. Я уже вижу ростки этой команды. А поражения тоже надо пережить.

- Когда после перерыва вы выпустили на поле Чернякова и Максима Болдырева, «Металлург» начал играть более комбинационно. Они завязали в центре поля неплохой «движ».

- Если раньше (видимо, в прошлом сезоне, прим.) у нас были замены ради замен, то сейчас уже замены с целью усиления игры. Меня, как тренера, это радует. Плюс, когда вернутся в строй лидеры, то конкуренция в команде ещё больше вырастет. Конкуренция – главный двигетель прогресса.

«Чертаново» поздравляю с победой. Я не сомневался, что после 3-х поражений на старте, здесь будет запредельная мотивация. Что и продемонстрировали хозяева, они молодцы. А мы не пускаем голову. Мы на правильном пути, у нас всё будет хорошо.

- После неудачного старта очень хотелось добиться домашней победы, что нам удалось, - не скрывал удовлетворения наставник хозяев Сергей Чикишев, - Мы внесли изменения в схему игры на поле, потому что часть ребят из основного состава у нас выбыли, их меняли другие игроки, совсем молодые. Изучив соперника, мы решили отзеркалить его игровую расстановку, вышли на поле с той же тактикой, что и «Металлург» - в три центральных защитника, с активными флангами и т.д. Не скажу, что всё задуманное получилось, но отчасти удалось уровнять действия наших полузащитников с липецкими. Плюс, забили гол ещё в первом тайме. Почувствовали уверенность. Надо отметить наших защитников, которые не дрогнули под натиском соперников. А во втором тайме мы забили ещё и выиграли матч, да и вообще владели преимуществом в тех отрезках, когда удавалось взять мяч под свой контроль.

Не готов сказать, будем ли мы и дальше использовать эту «металлурговскую» расстановку, для нас привычна другая тактика. Но сегодня заимствование сработало.

- Можно сказать, что в первые 10 минут команда привыкала к непривычной расстановке? Ведь в дебюте у «Металлурга» возникла пара моментов.

- Я ещё за неделю предупреждал ребят, что мы будем менять схему под «Металлург». Затем провели тактический разбор, который показал, что не все ребята понимают, что от них друбуется в новой расстановке. Тут вся надежда на опытных игроков – Редьковича, Тюменцева, которые смогли что-то подсказать прямо на поле. Плюс, у нас сегодня два футболиста дебютировали из молодёжного состава, а всего с начала сезона таких четыре. Но главное, что сегодня была именно Команда с большой буквы.

После окончания всех матчей тура «Металлург» с 4 очками в 4-х матчах переместился на 7-ю строчку среди десяти команд группы «Серебро» т.е. в зону вылета.