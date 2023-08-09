В Липецке холодную воду отключат на 15 улицах, свет — на девяти

10 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы в четырех районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители 15 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 2, 4, 6, 8 по улице И. Франко, № 18 по улице Ушинского, частный сектор улиц Франко, Тульской, Доменщиков. «РВК-Липецк» будет проводить работы по устранению утечки на трубопроводе на участке по адресу: улица И. Франко, 6. Машина с водой для питья будет находиться возле дома № 18 по улице Ушинского.



С 10:00 до 20:00 из-за работ по устранению утечки на трубопроводе по адресу: улица Маяковского, 7, с ограничениями подачи холодной воды столкнутся жители частного сектора улиц Арктической, Красной, 20-го Партсъезда, Маяковского. Воду подвезут на улицу Маяковского.



С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 3, 3/1, 3а, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6 по улице Космонавтов, №№ 1/17, 1/196, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 81, 132, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 161, 163, 163/1, 186, 196 по улице Военный городок, №№ 13, 13а, 13б, 13г, 15, 17, 19, 25, 23, 27, 27а, 25а, 29б, 29а, 31, 33, 35, 31а, вл.33а, 37/1, 37 по улице Терешковой, №№ 39, 41 по улице Игнатьева, 1/230 на участке Липецк-2. Подачу воды ограничат по заявке потребителя для проведения ремонтных работ на улице Терешковой. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Космонавтов, 5/2.



С 10:00 до 20:00 из-за работ по ремонту запорной арматуры по адресу: улица Меркулова, 24, не будет холодной воды домах №№ 18, 20, 22, 24, 26 по улице Меркулова, №№ 1, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 16а, 16б по бульвару Есенина, № 25 по проспекту 60 лет СССР. Цистерна с водой подъедет по адресу: улица Меркулова, 24.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



10 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.



С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах № 370 по улице Береговой, №№ 3, 19 по улице Скороходова, №№ 26а, 39, 39а, 43, 44 по улице Молодежной, №№ 18а, 34а по улице Огородной, № 394 по улице Ситовской, № 14 по улице Скороходова (с. Ситовка), №№ 3, 4 по улице Цемзаводской, №№ 243, 302 в садоводчестве «Металлург-2», №№ 446 в садоводчестве «Сокол-1», № 1в на площади Металлургов, №№ 1, 3 по улице Металлургов. В этот период также обесточат улицы Баумана, Родниковую, садоводчество «Речное», насосную станцию в садоводчестве «Сокол-3».



С 12:00 до 16:00 не будет света в доме № 2 по Чаплыгинскому шоссе, № 62а по улице Карбышева в селе Введенка.



