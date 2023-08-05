Колдунью из Кирова чаплыгинские полицейские обвинили в мошенничестве

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 64-летней жительницы города Кирова. В конце июля ее задержали за обман 27-летней женщины.



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26 июля в Чаплыгинском районе к наряду ДПС обратилась 27-летняя мастная жительница. Она рассказала, что ее обманули: под предлогом снятия порчи выманили 30 тысяч рублей.



По горячим следам автоинспекторы задержали 64-летнюю жительницу Кирова. У нее нашли деньги обманутой женщины и колдунье пришлось признать вину.



Дело в отношении задержанной возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»). Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.



