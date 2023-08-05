9 минут назад
Колдунью из Кирова чаплыгинские полицейские обвинили в мошенничестве
Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 64-летней жительницы города Кирова. В конце июля ее задержали за обман 27-летней женщины.
По горячим следам автоинспекторы задержали 64-летнюю жительницу Кирова. У нее нашли деньги обманутой женщины и колдунье пришлось признать вину.
Дело в отношении задержанной возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»). Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.