Общество

26 минут назад

За фиктивную регистрацию двух иностранцев — до трёх лет лишения свободы

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#миграция #иностранцы
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За фиктивную регистрацию двух иностранцев — до трёх лет лишения свободы

Гостеприимная липчанка попала под уголовную статью.

Липецкий отдел полиции №3 возбудил уголовное дело в отношении 46-летней неработающей липчанки по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» .

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, c 15 ноября 2022 года по 23 июля 2023 года подозреваемая зарегистрировала двух иностранцев в своей квартире. При этом женщина знала, что жить по месту регистрации они не собираются, да и липчанка предоставлять им помещение не планировала.

За фиктивную регистрацию двух иностранцев липчанке теперь грозит до трёх лет лишения свободы.
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#миграция #иностранцы
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