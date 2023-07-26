За фиктивную регистрацию двух иностранцев — до трёх лет лишения свободы

Гостеприимная липчанка попала под уголовную статью.

Липецкий отдел полиции №3 возбудил уголовное дело в отношении 46-летней неработающей липчанки по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» .



Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, c 15 ноября 2022 года по 23 июля 2023 года подозреваемая зарегистрировала двух иностранцев в своей квартире. При этом женщина знала, что жить по месту регистрации они не собираются, да и липчанка предоставлять им помещение не планировала.



За фиктивную регистрацию двух иностранцев липчанке теперь грозит до трёх лет лишения свободы.