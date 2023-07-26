Общество

35 минут назад

В квартиру на улице Катукова забралась летучая мышь

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#летучая мышь #животные
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В квартиру на улице Катукова забралась летучая мышь

Её поймали и выпустили на волю.

25 июля липчане дважды пожаловались на номер «112» на летучих мышей в квартирах.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка, в доме №23 на улице Катукова летучую мышь поймали и выпустили из квартиры на волю.

— Ужастик на ночь глядя, залетела в квартиру и сидела, закрывайте окна! — Поделилась с GOROD48 эмоциями и фотографией летучей мыши липчанка Светлана К.

Ещё один вызов поступил из дома №116 на проспекте Победы. Но там летучей мыши по приезду спасателей уже не было: она либо хорошо спряталась, либо самостоятельно покинула квартиру.
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#летучая мышь #животные
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Комментарии (2)

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Серрая Воррона

9 минут назад
Ха-ха!Летучих мышей боятся!Это они меня в гневе не видели!
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indesit

9 минут назад
Ах какое милое создание
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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