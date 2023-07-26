В квартиру на улице Катукова забралась летучая мышь

Её поймали и выпустили на волю.

25 июля липчане дважды пожаловались на номер «112» на летучих мышей в квартирах.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка, в доме №23 на улице Катукова летучую мышь поймали и выпустили из квартиры на волю.



— Ужастик на ночь глядя, залетела в квартиру и сидела, закрывайте окна! — Поделилась с GOROD48 эмоциями и фотографией летучей мыши липчанка Светлана К.



Ещё один вызов поступил из дома №116 на проспекте Победы. Но там летучей мыши по приезду спасателей уже не было: она либо хорошо спряталась, либо самостоятельно покинула квартиру.