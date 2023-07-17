Сегодня в Липецке: автобусы станут ходить по-новому и как найти управу на шумных соседей

Рассказываем самое главное про тяжёлый понедельник.

Дожди уйдут

Сегодня в Липецке вновь не очень жарко – 24-26 градусов, зато без дождей. Обещают, что и вся предстоящая неделя обойдётся в основном без осадков.







Отключение воды на Тракторном и в Подгорном

С 10:00 до 20:00 в связи с ремонтными работами без холодной воды останется часть Тракторного, а именно дома на улицах 3 Сентября, 5, 14, 16а, 26; №№ 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Волгоградской, 35, 35а, 35б, 35г вл. 5; Герцена, 15; Никитина, 14, 15; Флёрова, 1, 15; Чехова, а также в частном сектора улиц 3 Сентября, Воронежской, Чехова.







В это же время в селе Подгорном останутся без воды улицы Крайняя, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 и Подгоренская, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Отключения света

А в связи с работами на электросетях с 9:00 до 17:00 пропадёт свет на улице Гражданской, 1а; Киевской, 16а; Детской, 11, 13а, 15, 17, 4, 6, 8, 9; переулках Крымском, 2, 4, 6, 8; Фруктовом, 1 а.







Полностью обесточат улицы Даргомыжского, Депутатскую, Чкалова, переулки Верещагина, Верхний, Рудный.

Пробки

Ещё не было 7 утра, а на улице Московской в сторону центра уже образовались две серьёзные пробки, обозначенные на электронных картах красным цветом. На улице Терешковой тоже две – в районе пересечения с улицей 8 марта, причём в обе стороны.

Знать это необходимо, если вы куда-то собираетесь, а выяснить дорожную обстановку можно на «Яндекс-пробках» или в аналогичных приложениях. Постарайтесь сегодня доехать без приключений!

Проезд закроют

С сегодняшнего дня в связи с ремонтом теплотрассы закроют движение на участке улицы Мичурина – со стороны въезда на неё с улицы Неделина. Временные неудобства продляться ориентировочно до 10 августа. Водителям нужно участь это при движении, подобрать альтернативный маршрут.







Автобусы будут ездить по-новому

Сегодня первый рабочий день, когда маршрут №343 изменит своё движение. Это произошло в связи со сменой перевозчика, теперь автобусы липчанам будет предоставлять известный ИП Орлов И.М. Обслуживание маршрута № 34 будет приостановлено, при этом количество автобусов № 343 будет увеличено с 8 до 11 единиц и добавлены укороченные рейсы до площади Мира.

Также изменится перевозчик на маршрутах №17 и № 317. Его будет обслуживать муниципальное предприятие «Липецкий пассажирский транспорт». Это приведёт к изменению действующего расписания. Еще в целях улучшения обслуживания изменятся расписания на маршрутах № 11, 24, 324.







Время отправления автобусов от конечных остановочных пунктов по маршрутам № 11, 17, 24, 324, 317, 343 будет размещено на официальных сайтах МБУ «ЛГТК» и департамента транспорта.

Липчанам сыграет профессор (12+)

После празднования Дня города многим творческим людям Липецка необходимо восстановить силы, поэтому культурных событий сегодня раз, два и обчёлся. Но всё же они есть. Пространство «Библиотека» приглашает в 19:03 на театрализованный концерт Виктории Стеганцевой и Ларисы Вахтель «В песнях вам себя оставила». В программе прозвучат песни и стихи из репертуара поэта и барда Веры Матвеевой.

Виктория Стеганцева - драматическая актриса, певица и исполнительница песен. Партия фортепианные и аранжировки песен принадлежат Ларисе Вахтель - профессору, лауреату международных конкурсов пианистов, председателю Воронежской композиторской организации.

«Липецкие писатели детям» (6+)

В библиотечно-информационном Центре ими. И.Бунина (Студенческий городок, 11а) открылась книжная выставка «Липецкие писатели детям».

Выясняется, что наш город – чуть ли не рай для авторов детских книг. Детям пишут не один-два человека, а целая плеяда: Алёна Кашура, Тамара Алексеева, Анна Харланова, Галина Соболева, Александра Тамбовская, Ольга Головизина и другие. Они написали уже десятки книг, читать которые полезно, ведь они развивают в подрастающем поколении не только базовые качества – доброту, ответственность, чувство долга, но и помогают ближе познакомиться с историей Липецкого края, стать патриотами малой родины.







Побывать на выставке можно бесплатно в часы работы библиотеки: с понедельника по четверг с 9:00 до 19:00 и в воскресенье с 9:00 до 18:00.

Что делать, если соседи шумят?

Специалисты Роскачества дали несколько советов тем, кому не удаётся жить по принципу «Мой дом – моя крепость» из-за слишком назойливых соседей. В дневное время 7:00 до 23:00 уровень шума не может превышать 40-55 децибел. Для сравнения: 40 децибел – это звук, по громкости эквивалентный обычной негромкой речи, а 55 децибел – это звук, схожий по интенсивности с двигателем работающего автомобиля. Ночью шума может быть 30–45 децибел, то есть – тихий разговор или шум работающих холодильника, стиральной или посудомоечной машины.



К слову, в России сейчас обсуждают федеральный «закон о тишине». Но действуют региональные. Они устанавливают более конкретные правила допустимого поведения в квартире в дневное и ночное время. Например, в Москве действует закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» («закон о тишине» в многоквартирном доме). Он устанавливает ограничение: например, время ремонта по закону – днем, и то с перерывом. Запрещено делать шумный ремонт с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.







Пошаговый порядок действий для восстановления тишины:

1. Позвоните участковому или в полицию. Они должны приехать на вызов и зафиксировать правонарушение. Если ваши обвинения подтвердятся, на дебоширов будет наложен штраф. Если вы не позвонили сразу, напишите заявление участковому на шумных соседей, он среагирует позже и проведет беседу.



2. Обратитесь в ТСЖ или ЖЭК с жалобами на соседей. С ними должны будут провести разъяснительную беседу. Штрафовать, однако, эти организации не имеют права.



3. Подайте на соседей в суд. Потребуется собрать доказательства – видеоматериалы (с записью звука), показания свидетелей; если у вас есть возможность самостоятельно замерить уровень шума – показания специального прибора, который подтвердит, что шум превышает разрешенные показатели.



Не нужно пытаться решить вопрос самостоятельно – угрожать, лезть в драку, писать оскорбительные записки, портить имущество соседей (дверь, коврик, замочную скважину и т. д.). В этом случае вы можете оказаться пострадавшим, если соседи заявят на вас в полицию или обратятся в суд. Но вообще с соседями лучше дружить.

Дорогие липчане! Понедельник – непростой день. Особенно если вы накануне бурно отпраздновали День города. Желаем вам сегодня выдержать первый рабочий день, а отвлечься от будней можно иногда с помощью новостей. Липчанам в этом плане повезло: все самое главное уже собрано в одном месте – на GOROD48.Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас 24/7 снова и снова.



