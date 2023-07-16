Житель Краснинского района украл соседский квадрокоптер и 5 кг мяса

На счету злодея 4 преступных эпизода.

Полиция Краснинского района привлекла к ответственности 40-летнего мужчину, которого обвиняют в серии краж у односельчан.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, преступления были совершены в период с 8 февраля по 10 марта текущего года. Злоумышленник проникал в пустые дома, при этом отдавал предпочтение домовладениям, которые в летний период используют в качестве дач москвичи, а зимой они пустуют. Общий ущерб от его действий составил 60 тысяч рублей.

Любопытно, что самый большой куш злоумышленник сорвал в одном доме, принадлежащем жительнице столицы, из которого он утащил квадрокоптер, сварочный аппарат, перфоратор, аккумуляторную дрель-шуруповерт, удлинитель длиной 50 метров, индукционную плиту, а также около 5 кг мяса. Всё это потянуло на 51 тысячу рублей.

А три других эпизода принесли вместе всего 9 тысяч: хозяева оказались не так богаты, добыть у них удалось в основном лишь продукты питания.

По словам полицейских, против мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает до 6 лет лишения свободы. Материалы уже переданы в суд для рассмотрения по существу.