Происшествия

сегодня, 09:38

Житель Краснинского района украл соседский квадрокоптер и 5 кг мяса

4 388
#Кража #УМВД #серийный вор
Житель Краснинского района украл соседский квадрокоптер и 5 кг мяса

На счету злодея 4 преступных эпизода.

Полиция Краснинского района привлекла к ответственности 40-летнего мужчину, которого обвиняют в серии краж у односельчан.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, преступления были совершены в период с 8 февраля по 10 марта текущего года. Злоумышленник проникал в пустые дома, при этом отдавал предпочтение домовладениям, которые в летний период используют в качестве дач москвичи, а зимой они пустуют. Общий ущерб от его действий составил 60 тысяч рублей.

Любопытно, что самый большой куш злоумышленник сорвал в одном доме, принадлежащем жительнице столицы, из которого он утащил квадрокоптер, сварочный аппарат, перфоратор, аккумуляторную дрель-шуруповерт, удлинитель длиной 50 метров, индукционную плиту, а также около 5 кг мяса. Всё это потянуло на 51 тысячу рублей.

А три других эпизода принесли вместе всего 9 тысяч: хозяева оказались не так богаты, добыть у них удалось в основном лишь продукты питания.

По словам полицейских, против мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает до 6 лет лишения свободы. Материалы уже переданы в суд для рассмотрения по существу.

4 388
#Кража #УМВД #серийный вор

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Коммунист

27 минут назад
Всë жду, скоро и такое будет. И талоны на гречку и соль будут воровать. А куда деваться?
ответить

Любопытный липчанин

52 минуты назад
Интересно, зачем воришке понадобился дрон?
ответить

Всë жду

сегодня, 10:02
Когда кто-нибудь у кого-то горох или фасоль украдëт, а товсе только мясо да колбасу.
ответить

не-а чё

сегодня, 09:46
Если бы украл 60 лямов,то дали условно.
ответить
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
Бизнес

Еще в рубрике

33-летняя липчанка погибла, упав с высотки
#падение с высоты
1
33-летняя липчанка погибла, упав с высотки

25 минут назад

Происшествия
19-летняя ельчанка сбила насмерть на автомобиле 50-летнего пешехода
#ДТП
19-летняя ельчанка сбила насмерть на автомобиле 50-летнего пешехода

38 минут назад

Происшествия
Липецкого подростка оштрафовали за демонстрацию нацистской символики
#экстремизм
37
Липецкого подростка оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

вчера, 09:06

Происшествия
Проходящий по делу об убийстве 17-летней девушки Данила Ермаков направлен на принудительное лечение
#убийство #Елец
35
Проходящий по делу об убийстве 17-летней девушки Данила Ермаков направлен на принудительное лечение

14.07.2023 16:55

Происшествия
Ельчанина обвиняют в смертельном избиении гостя металлической трубой
#конфликт #побои
3
Ельчанина обвиняют в смертельном избиении гостя металлической трубой

14.07.2023 16:28

Происшествия
За шесть дней оштрафовали 230 пешеходов
#ПДД #нарушение
23
За шесть дней оштрафовали 230 пешеходов

14.07.2023 16:04

Происшествия