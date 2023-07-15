Зачем закрывать счет в банке, если перестал пользоваться банковской картой

Если клиент банка не использует свою пластиковую карту, ее следует закрыть. Иначе он рискует потерять свои деньги.

Пластиковая карта стала привычным инструментом расчетов и оплаты. Сегодня две или три карты разных банков у одного потребителя – скорее, норма. Так, в Липецкой области по данным статистики численность населения на начало года составляла 1 миллион 126,3 тысячи человек. При том, на начало апреля у липчан на руках было более 2,5 миллиона платежных карт, сообщает Отделение по Липецкой области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. То есть в среднем по две карты на одного жителя.



Потребители выбирают разные карты для разных случаев. Одна – зарплатная, у другой хороший кэш-бэк, третья служит для покупок онлайн, четвертую предложили по акции – вдруг, пригодится…



Банковский счет и банковская карта: есть разница



Когда человек перестаёт пользоваться картой, он обычно просто снимает с неё все деньги и убирает подальше. Многие полагают – если денег на карте нет, то как только истечет срок ее действия, она закроется сама собой. Здесь и кроется подвох — карта может перестать действовать, но не перестанет действовать ее банковский счет. При уничтожении, физическом износе, потере или блокировке дебетовой карты ваши отношения с банком не прекращаются: привязанный к карте счет остается действительным. Средства, доступ к которым вы получаете с помощью карты, лежат на счёте. Даже если там пусто, а срок действия карты истёк, он продолжает существовать. Банк не отслеживает, пользуетесь ли вы при том банковской картой.



Подводные камни «мертвых» карт



Вы получили карту с бесплатным годовым обслуживанием и отключили овердрафт. Например, на таких условиях вам выдали зарплатную карту. Работу поменяли, карта осталась: она является частью договора банковского счета, открытого на имя гражданина, и не ограничена сроком действия трудового соглашения. Это значит, что и после увольнения карта продолжает действовать, и владелец может по ней зачислять и снимать деньги, делать переводы и т.п. Однако за обслуживание зарплатной карты платит предприятие, и после увольнения работодатель может исключить карту из «зарплатной программы». Значит, эти расходы лягут на плечи владельца. Если карта больше не нужна — обратитесь в банк за расторжением договора карточного счета.



Ваша карта может быть с овердрафтом – даже если с вас не будут брать деньги за обслуживание, банк продолжит начислять на карту с обнуленным счетом плату за СМС-сообщения, страховку самого счета.



Банк может изменить условия обслуживания, когда использовать карту бесплатно получится только если тратить с нее ежемесячно не меньше определенной суммы. Или же на счете должна оставаться определенная «несгораемая» сумма. При открытом счете банк автоматически может перевыпустить карту, если закончился срок действия предыдущего «пластика», в некоторых случаях эта операция платная.



Как «попрощаться» с банком



Заблокировать карту мало – необходимо закрыть счет. Стоит иметь в виду, что он не может быть закрыт одномоментно – потребуется время, от нескольких дней до нескольких недель. Сама карта обычно аннулируется сразу же, когда вы подаете заявление на закрытие счета. Для закрытия счёта дебетовой карты нужно сначала вывести оттуда все деньги. Если баланс будет ненулевым, счёт закрыть не удастся.



Для закрытия счета и привязанной к нему карты самостоятельно или с помощью специалистов банка отключите все привязанные к карте платные услуги, включая страховку карты или смс-оповещения. Затем снимите или переведите на другой счет все оставшиеся на карте средства вплоть до копеек. Если за время, пока вы не пользовались картой, набежали долги по условиям обслуживания – например, за СМС-оповещения – придется сперва оплатить собственную небрежность.



Обратитесь в банк с паспортом и заполните заявление на закрытие счета. На последнем этапе вам необходимо убедиться, что вы больше ничего не должны банку, и получить подтверждающий это документ. Это может быть уведомление или справка, на которых обязательно должна стоять печать и подпись сотрудника банка, а также пометка о том, что банк подтверждает отсутствие у вас задолженности.

