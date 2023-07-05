Происшествия

11 минут назад

Дом, сеновал и две машины горели в Липецкой области

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#МЧС #пожар
Дом, сеновал и две машины горели в Липецкой области
Утром 4 июня в селе Набережное Воловского района на улице Железнодорожной сгорели надворная постройка и 1,5 тонны сена, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Ближе к вечеру огонь вспыхнул в жилом доме на улице Поволжье села Липовка Добринского района — выгорела треть здания.

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Уже ночью 5 июня в Липецке на улице Первомайской практически сгорел автомобиль «Дэу» и частично пострадал «Рено Логан» - у него повреждено одно колесо и бампер.
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#МЧС #пожар

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