27-летнего жителя области обвиняют в смертельном избиении и изнасиловании знакомого

СУ СК России по Липецкой области завершило расследование уголовного 27-летнего жителя села Долгоруково, обвиняемого в по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), и ч. 1 ст. 132 УК РФ («иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему»).

Эти преступления, по данным следствия, житель Долгоруково совершил 16 апреля этого года в квартире на улице 50 лет Советской власти. Мужчина поссорился с 37-летним знакомым, с которым он и его сожительница вместе выпивали.



«Обвиняемый на протяжении нескольких часов руками и ногами, а также подручными средствами, избивал оппонента и совершил над ним сексуальное насилие. От полученных травм потерпевший скончался», — рассказали в пресс-службе СУ СК.



Когда в квартиру постучались правоохранители, обвиняемый заявил, что знакомый пришел к нему уже избитым. Однако собранные следствие доказательства заставили его признаться в содеянном.



«Установлено, что оба участника конфликта судимы. Обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за разбой, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд», — добавили в областном управлении следственного комитета.



Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.

