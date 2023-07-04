54 минуты назад
Липчане расплачиваются картами в 12 раз чаще, чем наличными
С января по март суммарный объем безналичных операций по оплате товаров и услуг в Липецкой области превысил 35 миллиардов рублей.
Всего с января по март суммарный объем безналичных операций по оплате товаров и услуг в Липецкой области превысил 35 миллиардов рублей. Средний чек при этом составил около 780 рублей.
На 7% — до 18,9 миллиона транзакций увеличилось количество банковских переводов, их сумма возросла до 82,8 миллиардов рублей. Средний чек по таким операциям в январе-марте 2023 года остался на уровне прошлого года и составил 4,4 тысячи рублей.
На начало апреля у липчан на руках было более 2,5 миллиона платежных карт, что на 22% больше, чем в первом квартале прошлого года. Количество устройств, которые принимают карты, также выросло. В их число входят более одной тысячи банкоматов и почти 28 тысяч терминалов.
Коммунист
Снежинка