Экономика

54 минуты назад

Липчане расплачиваются картами в 12 раз чаще, чем наличными

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#деньги
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Липчане расплачиваются картами в 12 раз чаще, чем наличными

С января по март суммарный объем безналичных операций по оплате товаров и услуг в Липецкой области превысил 35 миллиардов рублей.

Жители региона в 12 раз чаще используют карты, чем снимают наличные. По данным пресс-службы отделения Банка России по Липецкой области, за первые три месяца этого года жители Липецкой области совершили почти 3,9 миллиона операций по получению наличных с карты — это на 7% меньше, чем в первом квартале 2022 года. При этом число безналичных платежей выросло на 9% — до 45,4 миллиона операций.

Всего с января по март суммарный объем безналичных операций по оплате товаров и услуг в Липецкой области превысил 35 миллиардов рублей. Средний чек при этом составил около 780 рублей.

На 7% — до 18,9 миллиона транзакций увеличилось количество банковских переводов, их сумма возросла до 82,8 миллиардов рублей. Средний чек по таким операциям в январе-марте 2023 года остался на уровне прошлого года и составил 4,4 тысячи рублей.

На начало апреля у липчан на руках было более 2,5 миллиона платежных карт, что на 22% больше, чем в первом квартале прошлого года. Количество устройств, которые принимают карты, также выросло. В их число входят более одной тысячи банкоматов и почти 28 тысяч терминалов.
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#деньги
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Комментарии (2)

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Коммунист

29 минут назад
Ещё немного и на талоны перейдём, как в любимом ламповом СССР
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Снежинка

36 минут назад
А есть киоски на Новолипецке там наличка до сих пор очень неудобно
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