На химзаводе в Китае произошел взрыв

На химическом заводе в китайском Гуйси провинции Цзянси произошел пожар, сообщает РБК Пожар возник утром 1 июля на предприятии компании Jiangxi Qiantai New Material Co., Ltd. Там загорелись силиконовые масла. Весь персонал был эвакуирован, никто не пострадал, причина происшествия пока не известна.Известно, что в прошлом году компания была оштрафована за несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.