В мире

23 минуты назад

На химзаводе в Китае произошел взрыв

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На химическом заводе в китайском Гуйси провинции Цзянси произошел пожар, сообщает РБК.

Пожар возник утром 1 июля на предприятии компании Jiangxi Qiantai New Material Co., Ltd. Там загорелись силиконовые масла. Весь персонал был эвакуирован, никто не пострадал, причина происшествия пока не известна.

Известно, что в прошлом году компания была оштрафована за несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
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