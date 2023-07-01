Перевод по ошибке: что делать, если деньги отправили на чужую карту

Денежный перевод на банковскую карту – в банкомате или через мобильное приложение – стал привычной операцией. Увы, ошибка при переводе денег сегодня не такая большая редкость. Достаточно одной неверно указанной цифры во время набора. Какие действия предпринять, если из-за досадной оплошности деньги ушли не на ту карту – GOROD48 предлагает познакомиться с алгоритмом нужных шагов.

По данным годового отчета Центрального банка России на 1 января 2023 года количество выпущенных российскими кредитными организациями платежных карт составило 396,6 миллиона, или 2,7 карты на одного жителя. Также в 2022 году банковскими платежными агентами (субагентами) было совершено 255,9 миллиона операций по приему наличных денег от физических лиц на сумму 721,9 миллиарда рублей. По количеству четыре пятых всех операций осуществлялись для перевода денежных средств в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Однако по объему средств преобладали операции по переводу денежных средств в пользу физических лиц (77,4%).

Статистика не подсчитывает, как часто возникают ошибки при переводе денег. Однако шанс вернуть средства есть.

Если понял, что деньги отправлены не туда

Иногда скорость становится залогом возврата средств – это зависит от способа, которым переводили деньги. Если вы делали перевод по номеру счета или карты, набирайте номер горячей линии банка и просите в срочном порядке аннулировать платёж. Или же, объяснив ситуацию, уточните, что делать в этой ситуации. Если заявить об ошибке до того момента, как перевод будет оформлен банком, то у него будет возможность просто отменить данную операцию и вернуть ошибочно переведенные средства. Поэтому, чем быстрее человек заявит об ошибке, тем больше вероятность того, что временной промежуток до возврата денег будет минимальным. Труднее всего вернуть средства в случае перевода их через мобильное приложение, так как они перечисляются мгновенно, и банк не может отменить это действие.

Деньги ушли на несуществующий номер счета

Это самый безобидный вариант. Такая ситуация может возникнуть при переводе денег по номеру счёта (то есть по реквизитам). Операцию в итоге банк отклонит автоматически, однако для того, чтобы средства разблокировали, потребуется несколько дней. Если средства недоступны больше недели, тогда лучше обратиться в банк и написать претензию.

Деньги уже ушли на карту получателя

В этом случае решить проблему без участия получателя ошибочного платежа не получится. Как только деньги переводятся на чужую карту, они становятся собственностью этого человека, без его согласия банк ничего сделать не сможет. Точный алгоритм в этом случае подскажут в вашем банке. Чтобы вернуть перечисленные деньги назад, вам понадобится обратиться в банк получателя. Узнать, в какой именно банк нужно идти, можно по первым 6 цифрам номера карты (по ним можно определить БИН банковской организации) – это может быть как ваш родной банк, так и другая кредитная организация. Вам предложат написать заявление на возврат денежных средств и приложить к нему квитанцию, подтверждающую факт перевода. После этого банк свяжется с получателем – если согласие будет получено, банк сможет вернуть деньги. Помните – сотрудники банка не имеют права предоставлять вам контактных данных получателя. Это банковская тайна.

К слову, может возникнуть ситуация, когда деньги пришли по ошибке к вам – владелец карты, с которой был произведен перевод, может попросить вас связаться (например, направит вам вторым переводом 1 рубль и примечание с номером телефона и просьбой позвонить). Во время разговора он может попросить вернуть ошибочный перевод. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, не переводите деньги людям, которые утверждают, что по ошибке отправили вам деньги — соглашайтесь на это только по запросу представителя вашего банка.

Если получатель отказывается делать возврат

Бывает, что по ошибке обогатившийся человек отказывается возвращать деньги. В этом случае необходимо написать заявление с подробным описанием ситуации и приложением всех документов в отдел полиции по месту жительства или нахождения банка. Само заявление должно быть написано с соблюдением всех процессуальных требований с требованием вернуть деньги, полученные как неосновательное обогащение по статье 1102 Гражданского кодекса РФ. Вы имеете право требовать возбуждения дела в отношении неустановленного лица по факту присвоения им чужого имущества, а также мошенничества. В заявлении подробно расскажите о сложившейся ситуации и укажите номер карты, на которую ошибочно пришли деньги. В полиции в подобных ситуациях должны провести проверку для выяснения данных владельца карты, чтобы получить от него письменное объяснение.

Если перевод был ошибочным, то в возбуждении уголовного дела, скорее всего откажут. Однако если после общения с полицией получатель не захочет вернуть деньги, можно обратиться в суд, чтобы решить проблему в рамках гражданского производства. Вы будете знать, кого указывать в исковом заявлении в качестве ответчика. Чтобы выиграть дело, соберите как можно больше информации: время, место и способ проведения платежа, сумма и валюта операции, обоснование ошибочности перевода, заявление в банк и ответ на него.

Чтобы не пришлось исправлять ошибку, проверяйте реквизиты переводов, на которые планируете отправить деньги. Заранее узнайте, на чье имя оформлена карта, на которую вы планируете оформить перевод, чтобы иметь возможность проверить получателя перед операцией. Если кто-то случайно перевел вам деньги, то обязательно возвращайте их! Помните про статью о необоснованном обогащении, и что на вас также могут подать иск в суд с требованием компенсировать и моральный ущерб, и расходы на юриста – но возврат делайте только после того, как с вами свяжется банк.

В следующем выпуске расскажем, как самостоятельно заблокировать свою банковскую карту и в каких случаях это следует сделать.