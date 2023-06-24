Общество

40 минут назад

Перекрыты въезды в Липецк с Чаплыгинского и Лебедянского направлений

6 2693
#дорожное движение
5
Перекрыты въезды в Липецк с Чаплыгинского и Лебедянского направлений
Как сообщает администрация города, перекрыты въезды в Липецк с Чаплыгинского и Лебедянского направлений.

- Напоминаем: для обеспечения правопорядка и безопасности граждан Липецкой области, оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте. 

Ситуация находится под контролем, но требует понимания со стороны каждого жителя региона, - сообщили в администрации.
6 2693
#дорожное движение
5

Комментарии (6)

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А что

19 минут назад
Случилось?
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Липецк

19 минут назад
А зачем в области дороги перекапывают? Танк , БТР по обочине и полю не проедет? Только людям хуже делают . Или мозг отказал?
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Гость

23 минуты назад
Почему север закрывают? Колонны с юга едут. В ловушку?
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Липчанин

24 минуты назад
С ума сошли? Чего тут захватывать? Как 6а работу ехать?
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Александр

28 минут назад
на работу ехать - это острая необходимость? и можно ли ссылаться на сие сообщение, когда буду оправдываться перед начальником, что на работе не был?
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Гооо

29 минут назад
Проезд к Воскресеновке закрыт?
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