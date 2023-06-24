Общество
40 минут назад
Перекрыты въезды в Липецк с Чаплыгинского и Лебедянского направлений
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Как сообщает администрация города, перекрыты въезды в Липецк с Чаплыгинского и Лебедянского направлений.
- Напоминаем: для обеспечения правопорядка и безопасности граждан Липецкой области, оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте.
Ситуация находится под контролем, но требует понимания со стороны каждого жителя региона, - сообщили в администрации.
- Напоминаем: для обеспечения правопорядка и безопасности граждан Липецкой области, оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте.
Ситуация находится под контролем, но требует понимания со стороны каждого жителя региона, - сообщили в администрации.
6 2693
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Липецк
Гость
Липчанин
Александр
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