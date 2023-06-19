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52 минуты назад

Евгения Уваркина рассказала о программе «Липецких зорь»

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#Липецкие зори #выпускной
Евгения Уваркина рассказала о программе «Липецких зорь»

Судя по словам мэра, праздник обойдется без приглашенной звезды.

В эту пятницу, 23 июня на Соборной площади в Липецке пройдёт традиционный праздник выпускников «Липецкие зори». В своем Telegram-канале мэр города Евгения Уваркина рассказала о его программе.

«Как и в прежние годы, при подготовке выпускного мы вновь прислушались к вашим (выпускников, прим) пожеланиям. — Написала мэр. — Программа будет состоять из двух частей: торжественной и концертной. Важно то, что в ней примут участие сами выпускники: будут ведущими, а также выступят с творческими номерами».

Праздник по словам Евгении Уваркиной, перетечет в день молодежи, который будет праздноваться два дня. В субботу — на Зеленом острове, а в воскресенье — на Соборной площади.

«24 июня в 15:00 на Зелёном острове всех будут ждать интерактивные площадки, мастер-классы, интересные встречи, призы, и, конечно же, выступления знаменитых артистов! В этом году хедлайнерами станут творческое объединение «POKA DVOE» и любимцы молодежи AMCHI и ЗОМБ. 

А в воскресенье, 25 июня, в 17.00 уже на площади Ленина-Соборная пройдет празднование с мастер-классами, подарками и призами, выступлениями талантливых ребят и молодежной кавер-группы «Лисы». «Звездой» вечера станет известный молодежный исполнитель – Егор Шип», — говорится в посте мэра. 

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#Липецкие зори #выпускной

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