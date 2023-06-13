Где вы проведете отпуск?

Большинство опрошенных нами липчан никуда не поедут.





«Где вы проедете отпуск?», — таким стала тема нашего традиционного уличного опроса. Оказалось, и сам отпуск , и поездки во время него, — для многих роскошь. Довольно большая часть опрошенных летом будет работать. Среди счастливчиков, которые имеют возможность взять отпуск, так же было много тех, кто планирует провести его в Липецке.



Лишь несколько человек планирует выехать из Липецкой области. Например, на черноморское побережье Кавказа и в Крым. Те, кто собирается отдыхать заграницей, нам не встретилось.

