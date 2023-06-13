ПозиTиV

сегодня, 15:39

Где вы проведете отпуск?

13 382
#Говорит Липецк
2

Большинство опрошенных нами липчан никуда не поедут.

«Где вы проедете отпуск?», — таким стала тема нашего традиционного уличного опроса. Оказалось, и сам отпуск , и поездки во время него, — для многих роскошь. Довольно большая часть опрошенных летом будет работать. Среди счастливчиков, которые имеют возможность взять отпуск, так же было много тех, кто планирует провести его в Липецке.

Лишь несколько человек  планирует выехать из Липецкой области. Например, на черноморское побережье Кавказа и в Крым. Те, кто собирается  отдыхать заграницей, нам не встретилось.
13 382
#Говорит Липецк
2

Комментарии (13)

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Думаю

1 минуту назад
Самый лучший отдых дома,на даче,в огороде.Зато всё своё .
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Ага

9 минут назад
Алексей Гутовский, как раз вчера в Турции нашего туриста зарезали из-за мобилы, было сообщение в новостях.
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Алексей Гутовский

19 минут назад
Юг России - это помойка. Низкий сервис обслуживания по бешеным деньгам До конфликта на Украине, когда билеты в Аланью можно было поймать даже за 4000 тыс. руб. было классно полететь в Турцию в бархатный сезон начала - середина октября, когда в Центральной России уже настоящая промозглая осень, а там по прежнему выше 30-ти градусов воздух и около 26 вода, высокий сервис, развитая инфраструктура дешевые фрукты и овощи, доступность отелей. Отношение к нам там очень хорошее, как будто это чисто наш курорт.
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Рыдающий

28 минут назад
Дома в ванной искупаюсь, где родился, там и пригодился, а-а-а(((
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Гость

35 минут назад
Отдыхать на нашем Юге в сезон - это не благо, а наказание. Все очень дорого. Снять жилье не оправданно дорого. Самое оптимальное это на против, вне сезон - зимой. Съездить, например, в Сочи и провести там дней 10-15, когда во всей Стране зима и снег, а там бывает и 15, и даже 20 тепла. Погулять по нашей субтропической весне в разгар Зимы.
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Липецкий обыватель

37 минут назад
СНТ "Металлург-3", пляж Матырского водохранилища, К&Б.
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Павел

38 минут назад
Какие печальные перспективы
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Галина

43 минуты назад
Ритуальный агент, ну как есть
ответить

Бюджетник

46 минут назад
Дома
ответить

Ритуальный агент

49 минут назад
Галина, ну зачем так мрачно...
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