Происшествия
24 минуты назад
Организатор «финансовой пирамиды» получил 2,5 года колонии
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220 вкладчиков вложили туда более 78 миллионов рублей.
Лебедянский районный суд Липецкой области вынес приговор 67-летнему мужчине за мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.
Мужчина создал «финансовую пирамиду» в Белоруссии. Сам он прописан в Лебедяни, но фактически проживал в Москве.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, с июля 2010 по июнь 2014 года подсудимый зарегистрировал в Минске потребительские кооперативы (два юрлица: ПК «Спектр-капитал» и ПК «Спектр-недвижимость»), арендовал и оборудовал офисные помещения представительского класса, разработал для привлечения денег различные виды договоров займа, в которых определил валюту, срок действия договора, право пополнения и досрочного снятия денежных средств, ответственность сторон, а также суммы процентов, размеры которых значительно превышали установленные банковскими учреждениями Белоруссии.
Мужчина дал рекламу кооператива в газетах, объявлениях, на радиостанциях, телевидении и в Интернете. При этом он частично обеспечивал выплаты денег членам кооперативов за счет постоянного привлечения средств новых вкладчиков.
В результате путем обмана он завладел деньгами 220 человек, в том числе пенсионеров, на общую сумму свыше 23 миллиардов неденоминированных белорусских рублей. Сумма ущерба в пересчёте с белорусских рублей на российские по курсу 2014 года составила 78 миллионов 821 тысячу рублей, и является особо крупным размером.
Подсудимый вину признал. Его приговорили к 2 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима.
Мужчина создал «финансовую пирамиду» в Белоруссии. Сам он прописан в Лебедяни, но фактически проживал в Москве.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, с июля 2010 по июнь 2014 года подсудимый зарегистрировал в Минске потребительские кооперативы (два юрлица: ПК «Спектр-капитал» и ПК «Спектр-недвижимость»), арендовал и оборудовал офисные помещения представительского класса, разработал для привлечения денег различные виды договоров займа, в которых определил валюту, срок действия договора, право пополнения и досрочного снятия денежных средств, ответственность сторон, а также суммы процентов, размеры которых значительно превышали установленные банковскими учреждениями Белоруссии.
Мужчина дал рекламу кооператива в газетах, объявлениях, на радиостанциях, телевидении и в Интернете. При этом он частично обеспечивал выплаты денег членам кооперативов за счет постоянного привлечения средств новых вкладчиков.
В результате путем обмана он завладел деньгами 220 человек, в том числе пенсионеров, на общую сумму свыше 23 миллиардов неденоминированных белорусских рублей. Сумма ущерба в пересчёте с белорусских рублей на российские по курсу 2014 года составила 78 миллионов 821 тысячу рублей, и является особо крупным размером.
Подсудимый вину признал. Его приговорили к 2 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима.
1 188
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