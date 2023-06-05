83-летняя пенсионерка перечислила мошенникам почти 2,9 миллиона рублей

300 000 рублей из этой суммы она заняла у знакомых.

83-летняя пенсионерка пыталась заработать на бирже по торговле драгоценными металлами и перечислила мошенникам почти 2,9 миллиона рублей.



По данным пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина хотела купить квартиру дочери и перешла по ссылке в рекламе, обещавшей легкий заработок. По видеосвязи «консультанты» посоветовали женщине переводить накопления на «специальный» счёт. В результате липчанка перечислила мошенникам около 2 870 000 рублей, из которых 300 000 рублей одолжила у знакомых.



«Злоумышленники находили повод не отдавать деньги и постоянно просили оплачивать комиссию. Пенсионерка соглашалась следовать их указаниям, пока они в очередной раз не начали уговаривать перевести деньги. До этого ей говорили, что больше средств перечислять не нужно», - отмечают в полиции.



Всего за неделю 44 жителя Липецкой области отдали мошенникам 18,3 миллионов рублей.