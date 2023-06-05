Происшествия

36 минут назад

83-летняя пенсионерка перечислила мошенникам почти 2,9 миллиона рублей

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#мошенничество
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83-летняя пенсионерка перечислила мошенникам почти 2,9 миллиона рублей

300 000 рублей из этой суммы она заняла у знакомых.

83-летняя пенсионерка пыталась заработать на бирже по торговле драгоценными металлами и перечислила мошенникам почти 2,9 миллиона рублей.

По данным пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина хотела купить квартиру дочери и перешла по ссылке в рекламе, обещавшей легкий заработок. По видеосвязи «консультанты» посоветовали женщине переводить накопления на «специальный» счёт. В результате липчанка перечислила мошенникам около 2 870 000 рублей, из которых 300 000 рублей одолжила у знакомых.

«Злоумышленники находили повод не отдавать деньги и постоянно просили оплачивать комиссию. Пенсионерка соглашалась следовать их указаниям, пока они в очередной раз не начали уговаривать перевести деньги. До этого ей говорили, что больше средств перечислять не нужно», - отмечают в полиции.

Всего за неделю 44 жителя Липецкой области отдали мошенникам 18,3 миллионов рублей.
3 361
#мошенничество
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Комментарии (3)

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Народная мудрость

5 минут назад
Сколько дурака ни учи,умнее он не станет!
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Александр

6 минут назад
18,3 миллионов рублей за неделю!!! И это только по Липецкой области. Сколько же по всей стране!!?
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Умный

7 минут назад
Ох уж эти бедные старушки...
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