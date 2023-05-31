В России
сегодня, 15:37
В РФ могут ужесточить ответственность за передачу мобильных телефонов в места лишения свободы
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Нарушителям может грозить вплоть до двух лет лишения свободы.
В Госдуму внесли пакет поправок в законодательство, устанавливающий ответственность за передачу мобильных телефонов в колонии, тюрьмы и изоляторы. Его авторами стали председатели комитетов по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Соответствующие составы предлагается одновременно ввести в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.
Уточняется, что в соответствии с поправками, если человека впервые поймают при передаче в учреждения УИС средств мобильной связи и коммуникации — он будет нести административную ответственность. Штраф составит от 25 до 50 тысяч рублей.
При повторном задержании будет наступать уже уголовная ответственность. По новой статье 321.1 УК РФ виновному будет грозить до 2 лет лишения свободы, - говорится на сайте Госдумы.
Соответствующие составы предлагается одновременно ввести в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.
Уточняется, что в соответствии с поправками, если человека впервые поймают при передаче в учреждения УИС средств мобильной связи и коммуникации — он будет нести административную ответственность. Штраф составит от 25 до 50 тысяч рублей.
При повторном задержании будет наступать уже уголовная ответственность. По новой статье 321.1 УК РФ виновному будет грозить до 2 лет лишения свободы, - говорится на сайте Госдумы.
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