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В РФ могут ужесточить ответственность за передачу мобильных телефонов в места лишения свободы

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#мобильники #тюрьмы

Нарушителям может грозить вплоть до двух лет лишения свободы.

В Госдуму внесли пакет поправок в законодательство, устанавливающий ответственность за передачу мобильных телефонов в колонии, тюрьмы и изоляторы. Его авторами стали председатели комитетов по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Соответствующие составы предлагается одновременно ввести в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.

Уточняется, что в соответствии с поправками, если человека впервые поймают при передаче в учреждения УИС средств мобильной связи и коммуникации — он будет нести административную ответственность. Штраф составит от 25 до 50 тысяч рублей.

При повторном задержании будет наступать уже уголовная ответственность. По новой статье 321.1 УК РФ виновному будет грозить до 2 лет лишения свободы, - говорится на сайте Госдумы.
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#мобильники #тюрьмы

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