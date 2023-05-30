Происшествия

36 минут назад

20-летняя липчанка заплатила 99 940 рублей мошенникам за краску для волос

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#мошенничество
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20-летняя липчанка заплатила 99 940 рублей мошенникам за краску для волос

Профессиональные средства для окрашивания парикмахер так и не получила.

20-летнего парикмахера из Липецка обманули мошенники. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, девушка хотела купить краску для волос, которая не продается в России.

Она связалась с зарубежным поставщиком и договорилась о покупке 99 упаковок средства за 99 940 рублей. Парикмахер перевела деньги на указанные реквизиты, но краску так и не получила. А страница продавца в интернете была удалена, как и вся переписка с девушкой.
320
#мошенничество
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