20-летняя липчанка заплатила 99 940 рублей мошенникам за краску для волос

Профессиональные средства для окрашивания парикмахер так и не получила.

20-летнего парикмахера из Липецка обманули мошенники. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, девушка хотела купить краску для волос, которая не продается в России.



Она связалась с зарубежным поставщиком и договорилась о покупке 99 упаковок средства за 99 940 рублей. Парикмахер перевела деньги на указанные реквизиты, но краску так и не получила. А страница продавца в интернете была удалена, как и вся переписка с девушкой.