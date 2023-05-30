Происшествия
36 минут назад
20-летняя липчанка заплатила 99 940 рублей мошенникам за краску для волос
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Профессиональные средства для окрашивания парикмахер так и не получила.
20-летнего парикмахера из Липецка обманули мошенники. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, девушка хотела купить краску для волос, которая не продается в России.
Она связалась с зарубежным поставщиком и договорилась о покупке 99 упаковок средства за 99 940 рублей. Парикмахер перевела деньги на указанные реквизиты, но краску так и не получила. А страница продавца в интернете была удалена, как и вся переписка с девушкой.
Она связалась с зарубежным поставщиком и договорилась о покупке 99 упаковок средства за 99 940 рублей. Парикмахер перевела деньги на указанные реквизиты, но краску так и не получила. А страница продавца в интернете была удалена, как и вся переписка с девушкой.
320