ВК «Липецк» проиграл третий стыковой матч и официально вылетел из Суперлиги

Минуту назад волейбольный «Липецк» официально перестал быть клубом Суперлиги. Наша команда проиграла и третий стыковой матч за право выступать в элите отечественного волейбола курскому «ЮЗГУ-Атому» - 1:3.

Эта встреча прошла в Курске, а до неё липчанки потерпели два поражения дома, и сегодня уступили в серии 0-3. Таким образом, чемпионки Высшей лиги «А» вышли в Суперлигу, а ВК «Липецк» проследовал в обратном направлении, вылетев в «вышку».

После второго домашнего поражения главный тренер липчанок Андрей Смирнов наконец-то вышел к журналистам и пообещал, что в Курске команда будет биться. И липчанки действительно старались. В первой партии команды долгое время шли на равных – 3:3, 11:11, а затем «Липецк» предпринял рывок, который обещал стать решающим – 17:13. Однако затем мяч вновь начал валиться из рук наших девчат, соперницы отыграли отставание, а затем и выиграли партию с комфортным перевесом – 25:21.

Во второй партии липчанки продолжали надеяться на лучшее. По ходу сета наше преимущество выросло на десяток очков – 22:12, отдать такой гандикап было бы уже преступлением, команда Смирнова выиграла – 25:19 и сравняла счёт в матче.

Но, увы, на третий отрезок липчанок вновь не хватило, Курск оказался выше на голову – 25:15. В четвёртом сете хозяйки спокойно довели дело до победы – 25:18, трансляция игры велась почему-то без звука, в душах липецких болельщиков наверное в этот момент играл похоронный марш.

Сезон 2022/23 завершён. «Липецк» добыл всего две победы в регулярном чемпионате и проиграл все (!) матчи на своей площадке. Бросать камни в команду – самое простое дело.

Но перед этим стоит вспомнить, что Смирнов и Ко прошлым летом потеряли всех лидеров, включая игрока такого калибра, как Ирина Капустина (Сазонова), которая недавно стала чемпионкой России в составе столичного «Динамо». А равноценной замены не нашлось.



Что будет дальше с командой, кто будет руководить, а кто тренировать - всё это покрыто завесой мрака.

