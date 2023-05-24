Спорт

сегодня, 19:41

ВК «Липецк» проиграл третий стыковой матч и официально вылетел из Суперлиги

3 185
#Волейбол #ВК "Липецк" #переходные матчи
ВК «Липецк» проиграл третий стыковой матч и официально вылетел из Суперлиги

Минуту назад волейбольный «Липецк» официально перестал быть клубом Суперлиги. Наша команда проиграла и третий стыковой матч за право выступать в элите отечественного волейбола курскому «ЮЗГУ-Атому» - 1:3.

Эта встреча прошла в Курске, а до неё липчанки потерпели два поражения дома, и сегодня уступили в серии 0-3. Таким образом, чемпионки Высшей лиги «А» вышли в Суперлигу, а ВК «Липецк» проследовал в обратном направлении, вылетев в «вышку».

После второго домашнего поражения главный тренер липчанок Андрей Смирнов наконец-то вышел к журналистам и пообещал, что в Курске команда будет биться. И липчанки действительно старались. В первой партии команды долгое время шли на равных – 3:3, 11:11, а затем «Липецк» предпринял рывок, который обещал стать решающим – 17:13. Однако затем мяч вновь начал валиться из рук наших девчат, соперницы отыграли отставание, а затем и выиграли партию с комфортным перевесом – 25:21.

Во второй партии липчанки продолжали надеяться на лучшее. По ходу сета наше преимущество выросло на десяток очков – 22:12, отдать такой гандикап было бы уже преступлением, команда Смирнова выиграла – 25:19 и сравняла счёт в матче.

Но, увы, на третий отрезок липчанок вновь не хватило, Курск оказался выше на голову – 25:15. В четвёртом сете хозяйки спокойно довели дело до победы – 25:18, трансляция игры велась почему-то без звука, в душах липецких болельщиков наверное в этот момент играл похоронный марш.

Сезон 2022/23 завершён. «Липецк» добыл всего две победы в регулярном чемпионате и проиграл все (!) матчи на своей площадке. Бросать камни в команду – самое простое дело.

Но перед этим стоит вспомнить, что Смирнов и Ко прошлым летом потеряли всех лидеров, включая игрока такого калибра, как Ирина Капустина (Сазонова), которая недавно стала чемпионкой России в составе столичного «Динамо». А равноценной замены не нашлось.

Что будет дальше с командой, кто будет руководить, а кто тренировать - всё это покрыто завесой мрака.

3 185
#Волейбол #ВК "Липецк" #переходные матчи

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

-

7 минут назад
Движение - жизнь. Сегодня туда, завтра обратно.
ответить

Думаю что

22 минуты назад
Лучше быть лидером в вышке, чем аутсайдером в супер лиге.
ответить

Хотя бы

41 минуту назад
девичью честь сохранили?
ответить
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
45
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Вслед за тренером МХК «Липецк» покинул и капитан
#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
2
Вслед за тренером МХК «Липецк» покинул и капитан

сегодня, 19:07

Спорт
Липецкие каратисты выбрали «Бойцов года»
#Каратэ #киокушин
Липецкие каратисты выбрали «Бойцов года»

вчера, 19:31

Спорт
Липецкий мини-футбол объявил о переходе в Суперлигу
#Мини-футбол
4
Липецкий мини-футбол объявил о переходе в Суперлигу

22.05.2023 20:30

Спорт
Первушин хочет попасть в «серебряную» группу, тренер «Сатурна» уверен, что его команду разгонят
#Сергей Первушин #"Металлург" #Илья Глебов
18
Первушин хочет попасть в «серебряную» группу, тренер «Сатурна» уверен, что его команду разгонят

22.05.2023 19:47

Спорт
19-летний Болдырев выдал лучший матч за «Металлург», липчане забили четыре «Сатурну»
#Футбол #"Металлург"
15
19-летний Болдырев выдал лучший матч за «Металлург», липчане забили четыре «Сатурну»

21.05.2023 21:00

Спорт
Всё потеряно, кроме девичьей чести?
#Волейбол #ВК "Липецк" #переходные матчи
10
Всё потеряно, кроме девичьей чести?

21.05.2023 11:06

Спорт